Créez une vidéo de 30 secondes sur un produit de soin de la peau destinée aux passionnés de soins et aux blogueurs beauté, mettant en avant les bienfaits lumineux d'un nouveau sérum. Le style visuel doit être lumineux et aéré, avec des gros plans de peau éclatante, accompagnés d'une musique de fond apaisante et ambiante et d'une voix off professionnelle et informative. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une présentation soignée et visuellement attrayante du produit.

