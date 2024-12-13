Créateur de Vidéos de Soins de la Peau : Créez Facilement des Vidéos de Produits Époustouflantes

Transformez vos scripts en vidéos de produits de soins de la peau captivantes sans effort avec notre fonctionnalité avancée de texte en vidéo, parfaite pour le marketing sur les réseaux sociaux.

Créez une vidéo de 30 secondes sur un produit de soin de la peau destinée aux passionnés de soins et aux blogueurs beauté, mettant en avant les bienfaits lumineux d'un nouveau sérum. Le style visuel doit être lumineux et aéré, avec des gros plans de peau éclatante, accompagnés d'une musique de fond apaisante et ambiante et d'une voix off professionnelle et informative. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une présentation soignée et visuellement attrayante du produit.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes sur un produit de beauté destinée aux propriétaires de marques de soins de la peau indépendantes qui souhaitent lancer leur dernière crème avec une allure fraîche et moderne. Cette vidéo doit présenter un "avatar AI" expliquant les ingrédients uniques et les avantages du produit sur un ton amical et engageant, accompagné d'une musique de fond contemporaine et entraînante. Le style visuel doit être épuré et minimaliste, en se concentrant sur les textures et l'emballage du produit, en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour une narration cohérente.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle de 60 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs naviguant dans des routines de soins de la peau complexes, démontrant l'application précise d'un régime en plusieurs étapes. La vidéo doit adopter un style visuel clair et instructif étape par étape avec une musique de fond calme, rendant le processus facile à suivre. Intégrez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour garantir des conseils précis et incluez des "Sous-titres/captions" pour une accessibilité et une clarté accrues, détaillant chaque phase de la routine.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 15 secondes au format court pour les marketeurs des réseaux sociaux promouvant un nouveau masque visage éclatant, visant un engagement rapide et accrocheur. Le style visuel doit être rapide et vibrant, montrant des individus diversifiés expérimentant le masque, sur une musique tendance et énergique. Utilisez la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour des prises de vue de produit visuellement attrayantes et le "Redimensionnement & exportation des formats" pour optimiser le contenu pour diverses plateformes sociales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Soins de la Peau

Créez sans effort des vidéos professionnelles de produits de soins de la peau avec des outils alimentés par l'AI, conçus pour un impact sur les réseaux sociaux et le marketing.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par entrer les détails de votre produit dans un script ou choisissez parmi nos divers "Modèles de vidéos" pour esquisser rapidement le récit et les visuels de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI et Voix
Sélectionnez un "Avatar AI" engageant pour présenter votre produit de soin de la peau, puis générez une voix off naturelle pour narrer votre message avec clarté.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Image de Marque
Améliorez votre vidéo avec des médias riches de notre bibliothèque et appliquez des "Contrôles de marque (logo, couleurs)" personnalisés pour maintenir une identité de marque cohérente à travers diverses "fonctionnalités d'édition".
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois perfectionnée, "exportez" votre vidéo de produit de soin de la peau de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée immédiatement sur les "réseaux sociaux".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages Clients Authentiques

.

Créez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI mettant en vedette de véritables histoires de réussite et témoignages de clients pour vos produits de soins de la peau, renforçant la confiance et la crédibilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos professionnelles de produits de soins de la peau ?

HeyGen propose un créateur de vidéos de soins de la peau complet avec des modèles de vidéos personnalisables, vous permettant de produire rapidement des vidéos de produits de haute qualité. Son interface intuitive et ses diverses fonctionnalités d'édition simplifient le processus créatif de bout en bout.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer le marketing de mes vidéos de produits de beauté ?

Absolument. Les avatars AI de HeyGen peuvent agir comme des porte-parole virtuels pour vos vidéos de produits de beauté, délivrant votre message avec des capacités de texte en vidéo parfaitement synchronisées. Cela permet une génération de voix off de qualité professionnelle sans avoir besoin d'un présentateur physique.

Quels types de contenu vidéo au format court puis-je créer avec HeyGen pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est un éditeur vidéo polyvalent parfait pour le contenu vidéo au format court sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez facilement créer des vidéos de démonstration de produits engageantes, des vidéos tutoriels et du contenu marketing, avec des options pour redimensionner selon divers formats d'aspect.

HeyGen permet-il une personnalisation de la marque dans mes vidéos de produits ?

Oui, HeyGen garantit que votre image de marque est cohérente et professionnelle dans toutes vos vidéos de produits. Vous pouvez appliquer des contrôles de personnalisation de la marque, y compris votre logo et vos couleurs de marque, et intégrer vos médias dans la bibliothèque de médias robuste.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo