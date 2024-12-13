Créateur de Vidéos de Produits de Soins de la Peau : Boostez Votre Marque

Générez des vidéos de produits de qualité professionnelle avec des avatars AI pour augmenter significativement les ventes et l'engagement sur les réseaux sociaux.

Imaginez créer une démonstration vidéo convaincante de 30 secondes pour votre dernier sérum, ciblant les passionnés de soins de la peau avides de routines éprouvées. Le style visuel doit être lumineux et épuré, avec un éclairage doux et des gros plans de l'application du produit, accompagné d'une musique de fond apaisante et élégante. Utilisez la génération de voix off avancée de HeyGen pour narrer les avantages de manière fluide, guidant les spectateurs à travers chaque étape de la démonstration du produit.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une promo vibrante de 15 secondes pour annoncer le nouveau hydratant de votre marque, destinée aux acheteurs de beauté soucieux des tendances sur les réseaux sociaux. Ce court clip percutant doit présenter une esthétique visuelle moderne et rapide avec une musique entraînante et tendance pour capter l'attention immédiate. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour livrer la nouvelle excitante, assurant une présentation soignée et engageante à partir d'un script texte-vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de produit informative de 45 secondes en vous concentrant sur l'ingrédient vedette de votre crème anti-âge, conçue pour les clients intéressés par les formulations scientifiques. Le style visuel sera éducatif et épuré, incorporant des graphiques professionnels et des images de stock de la bibliothèque média/stock de HeyGen pour mettre en valeur les avantages de l'ingrédient, le tout soutenu par une voix claire et autoritaire. Améliorez l'accessibilité en ajoutant les sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour garantir que votre message résonne largement.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 20 secondes 'avant et après' montrant les résultats spectaculaires de votre traitement contre l'acné, ciblant les acheteurs sceptiques à la recherche de preuves tangibles. Adoptez un style visuel dramatique mais authentique avec des transitions fluides et captivantes entre les prises 'avant' et 'après', accompagnées d'une musique de fond inspirante. Utilisez la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création, assurant une révélation professionnelle et percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Produits de Soins de la Peau

Créez sans effort des vidéos de produits professionnelles pour votre ligne de soins de la peau, captant l'attention et mettant en valeur vos produits avec aisance.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par entrer les détails de votre produit ou le script souhaité, en exploitant l'AI pour aider à générer un contenu convaincant pour votre vidéo de produit de soins de la peau.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos prêts à l'emploi ou téléchargez vos propres images de produits pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Professionnelles
Améliorez votre vidéo avec une voix off générée par AI, de la musique personnalisée, et des animations de texte dynamiques pour transmettre efficacement les avantages de votre produit.
4
Step 4
Exportez et Promouvez
Téléchargez votre vidéo finie en tant que fichier MP4 haute résolution, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique pour augmenter l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Témoignages Authentiques de Clients

Présentez les expériences et avis réels de clients pour vos produits de soins de la peau dans des vidéos AI engageantes pour renforcer la confiance et encourager de nouveaux achats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos professionnelles de produits de soins de la peau ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de produits de qualité professionnelle sans effort. En exploitant l'AI, HeyGen vous permet de générer des vidéos à partir d'un simple script, de choisir parmi divers modèles de vidéos, et même d'incorporer des Avatars AI, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production pour vos promotions de produits de soins de la peau.

HeyGen permet-il la personnalisation et le branding sur mesure dans les vidéos de produits ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques, et des éléments personnalisés dans vos vidéos de produits. Cela garantit que vos vidéos promotionnelles de produits de soins de la peau reflètent constamment l'identité unique de votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo de produit engageant en format court ?

HeyGen est équipé de fonctionnalités optimisées pour créer du contenu vidéo dynamique en format court. Vous pouvez utiliser la génération texte-vidéo, ajouter des voix off captivantes, et inclure des sous-titres automatiques, tout en adaptant facilement les ratios d'aspect pour diverses plateformes de réseaux sociaux.

Comment HeyGen aide-t-il les entreprises à créer des vidéos de produits qui vendent et augmentent les ventes ?

HeyGen facilite la création de vidéos de produits à fort impact qui vendent en offrant une suite complète d'outils, y compris des Avatars AI et des b-rolls de produits de qualité studio. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de créer des vidéos de démonstration de produits et des vidéos publicitaires persuasives qui engagent efficacement les audiences et augmentent finalement les ventes.

