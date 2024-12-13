Imaginez créer une démonstration vidéo convaincante de 30 secondes pour votre dernier sérum, ciblant les passionnés de soins de la peau avides de routines éprouvées. Le style visuel doit être lumineux et épuré, avec un éclairage doux et des gros plans de l'application du produit, accompagné d'une musique de fond apaisante et élégante. Utilisez la génération de voix off avancée de HeyGen pour narrer les avantages de manière fluide, guidant les spectateurs à travers chaque étape de la démonstration du produit.

