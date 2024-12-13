Créez une vidéo de 30 secondes convaincante où un avatar AI présente les résultats spectaculaires avant-après de l'utilisation d'un nouveau sérum anti-âge. Ciblez les passionnés de soins de la peau à la recherche de résultats prouvés, en utilisant des visuels lumineux et épurés avec une voix off amicale et digne de confiance pour renforcer la crédibilité. Cette courte vidéo doit exploiter la puissance d'un générateur de vidéos de produits de soins de la peau pour mettre en avant des résultats transformateurs.

Générer une Vidéo