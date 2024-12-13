Générateur de Vidéos de Formation : Créez des Cours Engagés

Générez des voix off authentiques dans plus de 140 langues avec notre puissante génération de voix off, rendant vos vidéos de formation accessibles à l'échelle mondiale.

Imaginez créer une vidéo dynamique de 45 secondes pour les nouvelles recrues, présentant les étapes essentielles de "l'Intégration des Employés" avec facilité. Cette suggestion encourage les utilisateurs à "créer des vidéos de formation" qui sont visuellement modernes et professionnelles, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour rapidement définir l'ambiance et la structure. L'audio doit être une voix off joyeuse et amicale, parfaitement adaptée à un public débutant dans son nouveau rôle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de produit élégante de 60 secondes ciblant les équipes marketing dans le secteur technologique, mettant en avant comment HeyGen fonctionne comme un "générateur de vidéos AI" avancé pour une "production vidéo" rapide. Le style visuel doit être soigné et informatif, avec des animations de texte à l'écran nettes et des maquettes d'interface produit. La voix off accompagnante, générée grâce aux fonctionnalités "Texte-à-vidéo à partir de script" et "Génération de voix off" de HeyGen, doit être autoritaire mais engageante, rendant les fonctionnalités complexes facilement compréhensibles pour les spectateurs avertis en technologie.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes conçue pour les "équipes L&D" qui démontre le processus de mise à jour "sans effort" des modules de formation existants. Le style visuel doit être épuré, direct et comporter des graphiques simples et percutants, avec l'audio étant une voix off professionnelle calme et éducative. Mettez l'accent sur l'utilisation des "avatars AI" de HeyGen pour délivrer un message cohérent et des "Sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité à tous les apprenants, rendant la révision de contenu un jeu d'enfant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo vibrante de 20 secondes pour "l'Activation des Ventes" destinée aux équipes internes, illustrant un conseil rapide ou un différenciateur de produit pour renforcer la confiance lors des interactions avec les clients, en faisant une "vidéo de formation" parfaite. Visez un style visuel dynamique et engageant, en incorporant éventuellement des éléments de la vaste "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen. La voix off doit être confiante et persuasive, et le résultat final doit être optimisé pour diverses plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect", assurant une portée et un impact maximum pour les professionnels de la vente en déplacement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation

Créez des vidéos de formation engageantes et professionnelles avec AI, conçues pour autonomiser les équipes L&D et rationaliser l'éducation des employés.

1
Step 1
Créez à partir d'un Script ou d'un Modèle
Lancez votre projet en collant votre script directement ou en sélectionnant parmi une gamme de modèles professionnels pour une création de contenu rapide en utilisant la vaste bibliothèque de HeyGen.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre contenu de formation, améliorant la qualité globale de la production vidéo et l'engagement.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI réalistes dans plus de 140 langues, garantissant que votre message est clair et universellement compris par votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez facilement vos vidéos de formation de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prêtes à être intégrées dans votre LMS ou vos canaux de distribution internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser l'Éducation Spécialisée

.

Clarifiez des sujets complexes comme les sujets médicaux à travers des vidéos engageantes générées par AI, rendant l'éducation spécialisée accessible et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation convaincantes efficacement ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation de haute qualité grâce à son générateur de vidéos AI intuitif, transformant les scripts en contenu engageant. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de production vidéo, rendant rapide et simple le développement de supports de formation percutants.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour ma production de vidéos de formation ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu pour vos vidéos de formation, y compris des modèles personnalisables, la gestion des scènes et des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque de médias et nos ressources de stock pour enrichir votre contenu, assurant une production vidéo unique et de marque.

Le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il prendre en charge des publics divers avec des vidéos de formation multilingues ?

Absolument. Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen prend en charge plus de 140 langues, vous permettant de produire des vidéos de formation multilingues avec facilité. Cette capacité, combinée aux voix off AI et aux options de lecteur vidéo multilingue, garantit que votre contenu de formation atteint efficacement un public mondial.

Comment HeyGen assure-t-il des mises à jour sans effort pour le contenu des vidéos de formation ?

HeyGen rend la mise à jour de votre contenu de vidéos de formation remarquablement simple. Notre plateforme permet des modifications rapides des scripts, des visuels et des voix off, garantissant que vos supports de formation restent actuels et précis sans avoir besoin de tournages complexes ou de production vidéo étendue.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo