Imaginez créer une vidéo dynamique de 45 secondes pour les nouvelles recrues, présentant les étapes essentielles de "l'Intégration des Employés" avec facilité. Cette suggestion encourage les utilisateurs à "créer des vidéos de formation" qui sont visuellement modernes et professionnelles, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour rapidement définir l'ambiance et la structure. L'audio doit être une voix off joyeuse et amicale, parfaitement adaptée à un public débutant dans son nouveau rôle.

Générer une Vidéo