Générateur de Vidéos de Formation : Créez des Cours Engagés
Générez des voix off authentiques dans plus de 140 langues avec notre puissante génération de voix off, rendant vos vidéos de formation accessibles à l'échelle mondiale.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de produit élégante de 60 secondes ciblant les équipes marketing dans le secteur technologique, mettant en avant comment HeyGen fonctionne comme un "générateur de vidéos AI" avancé pour une "production vidéo" rapide. Le style visuel doit être soigné et informatif, avec des animations de texte à l'écran nettes et des maquettes d'interface produit. La voix off accompagnante, générée grâce aux fonctionnalités "Texte-à-vidéo à partir de script" et "Génération de voix off" de HeyGen, doit être autoritaire mais engageante, rendant les fonctionnalités complexes facilement compréhensibles pour les spectateurs avertis en technologie.
Créez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes conçue pour les "équipes L&D" qui démontre le processus de mise à jour "sans effort" des modules de formation existants. Le style visuel doit être épuré, direct et comporter des graphiques simples et percutants, avec l'audio étant une voix off professionnelle calme et éducative. Mettez l'accent sur l'utilisation des "avatars AI" de HeyGen pour délivrer un message cohérent et des "Sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité à tous les apprenants, rendant la révision de contenu un jeu d'enfant.
Produisez une vidéo vibrante de 20 secondes pour "l'Activation des Ventes" destinée aux équipes internes, illustrant un conseil rapide ou un différenciateur de produit pour renforcer la confiance lors des interactions avec les clients, en faisant une "vidéo de formation" parfaite. Visez un style visuel dynamique et engageant, en incorporant éventuellement des éléments de la vaste "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen. La voix off doit être confiante et persuasive, et le résultat final doit être optimisé pour diverses plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect", assurant une portée et un impact maximum pour les professionnels de la vente en déplacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation et la Production de Cours.
Créez et livrez efficacement plus de cours de formation à l'échelle mondiale, en connectant avec des apprenants divers dans plus de 140 langues.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter significativement l'engagement des apprenants et améliorer la rétention des connaissances dans tous les programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation convaincantes efficacement ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation de haute qualité grâce à son générateur de vidéos AI intuitif, transformant les scripts en contenu engageant. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de production vidéo, rendant rapide et simple le développement de supports de formation percutants.
Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour ma production de vidéos de formation ?
HeyGen offre un contrôle créatif étendu pour vos vidéos de formation, y compris des modèles personnalisables, la gestion des scènes et des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque de médias et nos ressources de stock pour enrichir votre contenu, assurant une production vidéo unique et de marque.
Le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il prendre en charge des publics divers avec des vidéos de formation multilingues ?
Absolument. Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen prend en charge plus de 140 langues, vous permettant de produire des vidéos de formation multilingues avec facilité. Cette capacité, combinée aux voix off AI et aux options de lecteur vidéo multilingue, garantit que votre contenu de formation atteint efficacement un public mondial.
Comment HeyGen assure-t-il des mises à jour sans effort pour le contenu des vidéos de formation ?
HeyGen rend la mise à jour de votre contenu de vidéos de formation remarquablement simple. Notre plateforme permet des modifications rapides des scripts, des visuels et des voix off, garantissant que vos supports de formation restent actuels et précis sans avoir besoin de tournages complexes ou de production vidéo étendue.