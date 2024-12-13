Créateur de Vidéos de Démonstration de Compétences : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez instantanément des vidéos de démonstration de compétences captivantes avec un générateur de vidéos AI doté d'avatars AI réalistes.

Créez une vidéo de démonstration produit captivante de 60 secondes conçue pour les professionnels de l'activation des ventes afin de présenter les nouvelles fonctionnalités logicielles aux clients potentiels. Le style visuel et audio doit être vibrant et énergique, mélangeant des enregistrements d'écran en direct avec des graphiques animés. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter les principaux avantages et parcourir l'interface utilisateur, rendant la démonstration très engageante et personnalisée. Cette vidéo de démonstration vise à informer rapidement et à enthousiasmer le public cible sur la valeur du produit.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de compétences de 90 secondes adaptée aux nouveaux employés dans un rôle technique, expliquant des procédures logicielles complexes. La vidéo doit adopter un style visuel clair et instructif avec des captures d'écran étape par étape et un ton audio professionnel et calme. Exploitez la "Génération de voix off" de HeyGen pour fournir une narration précise et facile à comprendre, garantissant que le public cible puisse suivre sans difficulté. Cette vidéo explicative servira de ressource de formation cruciale.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de démonstration rapide de 45 secondes pour une campagne sur les réseaux sociaux ciblant les propriétaires de petites entreprises, présentant un nouveau service en ligne. L'esthétique visuelle doit être moderne et épurée avec des superpositions de texte audacieuses, accompagnée d'une musique de fond entraînante et libre de droits. Maximisez l'efficacité en utilisant les "Modèles & scènes" diversifiés de HeyGen pour produire rapidement et mettre à jour facilement cette courte vidéo de démonstration de produit percutante, en veillant à ce qu'elle résonne avec les entrepreneurs à la recherche de solutions simplifiées.
Exemple de Prompt 3
Concevez une courte vidéo de démonstration percutante de 30 secondes à présenter sur une page produit de commerce électronique, conçue pour mettre en avant les points de vente uniques d'un gadget physique pour les consommateurs férus de technologie. L'approche visuelle doit être élégante et professionnelle, incorporant des plans rapprochés du produit en action, complétés par une bande sonore électronique nette. Améliorez l'accessibilité et l'engagement du public cible en incluant les "Sous-titres/captions" automatiques de HeyGen, garantissant que chaque spectateur saisisse les caractéristiques clés de cette vidéo de démonstration captivante, même sans son.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Démonstration de Compétences

Transformez facilement votre expertise en vidéos de démonstration de produit captivantes et en présentations de compétences avec des outils alimentés par l'AI, améliorant l'engagement et la clarté.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Démonstration
Commencez par rédiger votre script et transformez-le instantanément en une présentation visuelle en utilisant la capacité de texte en vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre démonstration, donnant vie à votre contenu sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Ajoutez un Audio et des Visuels Professionnels
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off au son naturel, garantissant une communication claire pour votre démonstration de compétences.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Finale
Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour adapter votre vidéo à n'importe quelle plateforme, puis téléchargez votre MP4 haute résolution pour un partage immédiat.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Démos de Compétences sur les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement des vidéos de démonstration de compétences courtes et percutantes optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux pour montrer votre expertise et attirer l'engagement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration produit ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéo à partir d'un script, simplifiant ainsi la création de vidéos de démonstration produit captivantes. Utilisez des modèles de vidéos professionnels, des présentateurs AI et des voix off AI pour présenter votre produit efficacement sans avoir besoin de caméras ou de microphones.

Quelles fonctionnalités AI uniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de démonstration convaincantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de démonstration engageantes grâce à des avatars AI de pointe et des voix off AI réalistes. Ces fonctionnalités, combinées à un éditeur vidéo intégré et des éléments de marque entièrement personnalisables, garantissent que votre message résonne professionnellement.

HeyGen peut-il m'aider à créer ou mettre à jour rapidement des vidéos de démonstration de compétences ?

Oui, HeyGen est conçu pour l'efficacité, vous permettant de produire et de mettre à jour rapidement des vidéos de démonstration de compétences. Avec un éditeur glisser-déposer convivial et une large sélection de modèles de vidéos, apporter des modifications est simple et rapide.

Comment les entreprises peuvent-elles bénéficier de l'utilisation de HeyGen pour les vidéos marketing et explicatives ?

Les entreprises peuvent considérablement améliorer leurs efforts de marketing et d'activation des ventes avec HeyGen en générant des vidéos explicatives et des vidéos de démonstration produit de haute qualité. Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création de contenu, facilitant la communication efficace d'idées complexes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo