Créez une vidéo de démonstration produit captivante de 60 secondes conçue pour les professionnels de l'activation des ventes afin de présenter les nouvelles fonctionnalités logicielles aux clients potentiels. Le style visuel et audio doit être vibrant et énergique, mélangeant des enregistrements d'écran en direct avec des graphiques animés. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter les principaux avantages et parcourir l'interface utilisateur, rendant la démonstration très engageante et personnalisée. Cette vidéo de démonstration vise à informer rapidement et à enthousiasmer le public cible sur la valeur du produit.

