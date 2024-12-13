Créateur de Vidéos Explicatives AI : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Générez des vidéos explicatives professionnelles sans effort avec notre générateur de vidéos explicatives AI, en tirant parti de la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Créez un tutoriel technique de 90 secondes pour les développeurs de logiciels et les chefs de produit, démontrant comment produire efficacement des vidéos explicatives détaillées en utilisant HeyGen. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des enregistrements d'écran nets et des mises en évidence de l'interface utilisateur, complétés par une voix off AI précise et claire. Concentrez-vous sur la facilité de transformation de la documentation technique en contenu vidéo engageant grâce à la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, soulignant son efficacité en tant que générateur de vidéos explicatives AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative animée concise d'une minute destinée aux formateurs d'entreprise et aux professionnels des ressources humaines, illustrant comment créer rapidement des vidéos explicatives pour l'intégration et la formation internes. Le style visuel doit être vibrant et engageant, utilisant des animations de type dessin animé et une musique de fond entraînante, narrée par un avatar AI amical. Cette vidéo doit mettre en avant les avatars AI intuitifs de HeyGen, simplifiant le processus de production de contenu d'apprentissage de haute qualité et professionnel sans avoir besoin d'acteurs en direct.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, présentant HeyGen comme le créateur ultime de vidéos explicatives pour promouvoir des produits et services. Utilisez un style visuel rapide avec une typographie moderne, des coupes rapides et une musique de fond énergique, accompagnée d'une voix off confiante. La vidéo doit mettre en avant la polyvalence des modèles et scènes de HeyGen, permettant aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos marketing captivantes qui attirent l'attention et suscitent l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Réalisez un tutoriel pratique de 2 minutes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, détaillant comment optimiser les vidéos explicatives pour diverses plateformes en ajoutant des sous-titres accessibles et en ajustant les ratios d'aspect. Le style visuel et audio doit être clair et informatif, avec des enregistrements d'écran étape par étape et des voix off AI concises, garantissant la clarté pour un public technique. Ce tutoriel doit démontrer la fonctionnalité fluide de sous-titres/captions de HeyGen et sa capacité à préparer facilement du contenu pour divers réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives sur la Taille

Créez des vidéos explicatives claires et engageantes pour aider vos clients à comprendre la taille et l'ajustement des produits, renforçant la confiance avec des outils AI faciles à utiliser.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre script ou choisir un modèle vidéo professionnel pour définir le contenu de votre vidéo explicative, en vous concentrant sur la taille et l'ajustement des produits.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels & Voix
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI, en ajoutant des photos et vidéos de stock pertinentes, et en générant des voix off AI pour expliquer clairement les détails de taille.
3
Step 3
Personnalisez & Marquez
Personnalisez votre vidéo explicative avec des contrôles de marque, de la musique de fond, et des sous-titres automatiques pour garantir que votre guide de taille est clair et conforme à votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Ajustez le redimensionnement des ratios d'aspect pour différentes plateformes et exportez votre vidéo explicative de produit de haute qualité, prête à guider votre audience sur la taille et l'ajustement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et Éducation Améliorées

.

Améliorez la rétention des apprenants en créant des vidéos explicatives claires qui détaillent la taille appropriée, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos explicatives AI intuitif, simplifiant le processus de création de vidéos explicatives professionnelles. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts directement en vidéos engageantes en utilisant une large gamme de modèles vidéo et d'avatars AI, rendant la production vidéo complexe accessible à tous.

Quelles fonctionnalités d'édition vidéo HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu explicatif ?

HeyGen propose des fonctionnalités d'édition vidéo robustes, y compris un éditeur glisser-déposer convivial pour personnaliser facilement les vidéos explicatives. Vous pouvez intégrer vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs, ajouter des photos et vidéos de stock de sa vaste bibliothèque multimédia, et générer automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité.

HeyGen peut-il générer des voix off AI réalistes et des avatars pour mes vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen utilise une technologie AI avancée pour générer des voix off AI réalistes et des avatars AI, donnant vie à vos scripts. Cette puissante capacité de génération de voix off, combinée à divers avatars AI, permet de créer un contenu vidéo explicatif hautement personnalisé et engageant.

Au-delà de la création de base, quelles capacités avancées HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

Au-delà de la création de base, HeyGen offre des capacités avancées pour les vidéos explicatives de produits et les vidéos marketing, telles que le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes. Cela garantit que votre contenu de haute qualité est optimisé pour chaque canal de distribution, augmentant sa portée et son impact.

