Créateur de Vidéos de Sortie de Single : Créez des Vidéos Musicales Époustouflantes

Produisez sans effort des vidéos de sortie de single professionnelles grâce à notre éditeur en ligne facile à utiliser, avec une vaste bibliothèque de médias pour des visuels époustouflants.

Créez une vidéo de sortie de single vibrante de 30 secondes conçue pour les artistes indépendants souhaitant annoncer leur nouveau morceau sur les plateformes de réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et entraînant, avec des vidéos de paroles stylisées qui s'animent au rythme de la musique, parfaitement synchronisées avec le tempo. Ciblez cette vidéo vers les musiciens émergents qui veulent un look professionnel sans compétences de montage étendues. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour construire rapidement des visuels engageants et accrocheurs qui résonnent avec un public jeune et natif du numérique.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Un producteur de musique établi vise un visualiseur musical captivant de 45 secondes pour le single principal de son album, ciblant les professionnels de l'industrie et un public sophistiqué. L'esthétique doit être abstraite et futuriste, incorporant des graphiques d'album fluides qui réagissent subtilement aux flux et reflux de la chanson, créant une création vidéo vraiment unique. En utilisant les "AI avatars" de HeyGen, imaginez un personnage surréaliste et interprétatif qui danse ou interagit avec le paysage visuel évolutif, ajoutant une touche artistique distinctive.
Exemple de Prompt 2
Développez un clip promotionnel engageant de 15 secondes destiné aux influenceurs des réseaux sociaux et aux artistes lançant un défi viral autour de leur nouveau single, spécifiquement optimisé pour des plateformes comme TikTok et Instagram Stories. Le style visuel doit être rapide, tendance et ludique, utilisant des superpositions de texte audacieuses et des coupes rapides rappelant les visuels populaires de Spotify Canvas. Concentrez-vous sur un public jeune désireux de participer. Exploitez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour adapter sans effort le contenu à diverses plateformes mobiles, assurant une portée et une viralité maximales.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un teaser cinématographique de 60 secondes conçu pour susciter l'anticipation pour le prochain single d'un groupe, visant directement leur base de fans fidèle et les critiques musicaux. La narration visuelle doit être évocatrice et mystérieuse, mélangeant des séquences de stock de haute qualité avec des effets d'animation subtils et des transitions cinématographiques pour créer une ambiance de "pro trailer" intrigante. Une "Génération de voix off" profonde et résonnante de HeyGen narrera un court script poétique, suggérant les thèmes de la chanson sans trop en révéler, attirant les spectateurs plus profondément dans l'univers du groupe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sortie de Single

Créez facilement des vidéos musicales captivantes pour votre nouveau single. Nos outils intuitifs aident les artistes et les labels à créer des visualiseurs époustouflants prêts pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles conçus professionnellement pour les sorties musicales, ou commencez avec une toile vierge pour libérer votre vision unique pour votre single.
2
Step 2
Ajoutez Votre Musique & Vos Visuels
Téléchargez facilement votre morceau, votre pochette d'album et tous les clips vidéo ou images souhaités. Utilisez notre éditeur par glisser-déposer pour organiser et synchroniser les éléments avec votre rythme.
3
Step 3
Personnalisez & Améliorez
Personnalisez votre vidéo avec du texte animé, des effets dynamiques et des visualiseurs. Assurez-vous que votre vidéo de sortie de single capture parfaitement l'ambiance et le message de votre musique.
4
Step 4
Exportez & Partagez Globalement
Rendez votre vidéo de haute qualité dans divers ratios d'aspect optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux populaires. Téléchargez et partagez facilement votre création avec votre audience mondiale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Narration Musicale Inspirante

.

Créez des récits visuels convaincants qui s'alignent avec le message de votre musique, inspirant et élevant votre audience à chaque nouvelle sortie.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs ?

HeyGen offre aux créateurs un contrôle créatif étendu, vous permettant de produire facilement des vidéos époustouflantes en utilisant des modèles et des effets d'animation conçus par des professionnels, transformant votre vision en réalité.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de paroles ou des visualiseurs musicaux professionnels ?

Absolument. HeyGen est un puissant créateur de vidéos musicales et générateur de vidéos AI conçu pour vous aider à créer des vidéos de paroles captivantes et des visualiseurs musicaux, avec des éléments synchronisés au rythme pour une finition professionnelle.

HeyGen est-il une plateforme facile à utiliser pour la création vidéo ?

Oui, HeyGen dispose d'un éditeur intuitif par glisser-déposer et est un éditeur en ligne facile à utiliser, rendant la création de vidéos professionnelles accessible même si vous n'avez aucune compétence préalable en montage.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour mon contenu vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos avec votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos, filtres et une riche bibliothèque de médias incluant des vidéos de stock pour créer des styles vidéo uniques.

