Créez une vidéo de sortie de single vibrante de 30 secondes conçue pour les artistes indépendants souhaitant annoncer leur nouveau morceau sur les plateformes de réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et entraînant, avec des vidéos de paroles stylisées qui s'animent au rythme de la musique, parfaitement synchronisées avec le tempo. Ciblez cette vidéo vers les musiciens émergents qui veulent un look professionnel sans compétences de montage étendues. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour construire rapidement des visuels engageants et accrocheurs qui résonnent avec un public jeune et natif du numérique.

Générer une Vidéo