Créateur de Vidéos Promo : Créez des Promos Époustouflantes Rapidement
Créez facilement des vidéos promotionnelles professionnelles à partir de scripts avec notre fonctionnalité de texte en vidéo alimentée par l'AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo engageante de 45 secondes pour les spécialistes du marketing digital axée sur la création de buzz sur les réseaux sociaux, avec un style graphique épuré et un audio inspirant. Illustrez la puissance de HeyGen en tant que créateur de vidéos AI en démontrant comment créer rapidement un contenu captivant en utilisant des avatars AI personnalisables et notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, transformant le texte en visuels percutants.
Développez une vidéo explicative concise de 60 secondes conçue pour les startups cherchant à clarifier des services complexes, adoptant une approche visuelle amicale mais professionnelle avec des animations claires et une musique de fond. Mettez en avant la capacité de HeyGen à simplifier la création de vidéos pour les vidéos promotionnelles en utilisant des sous-titres pour l'accessibilité et en tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock pour trouver les visuels parfaits.
Concevez une publicité vidéo percutante de 15 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique ayant besoin d'appels à l'action rapides et directs, avec des prises de vue de produits attrayantes et des messages concis. Soulignez l'efficacité de notre créateur de vidéos promotionnelles en montrant comment créer rapidement des publicités vidéo efficaces avec le redimensionnement et l'exportation des formats d'image, assurant une diffusion fluide sur diverses plateformes.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes avec l'AI pour booster vos campagnes marketing et augmenter les conversions.
Produisez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos promotionnelles dynamiques et des clips pour tous vos canaux de réseaux sociaux afin d'augmenter l'engagement de votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos promotionnelles ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé conçu pour simplifier la création de vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez facilement générer des vidéos promotionnelles convaincantes en utilisant des avatars AI, la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, et un éditeur glisser-déposer, garantissant une sortie de haute qualité pour vos besoins marketing.
HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour simplifier la création de vidéos promotionnelles ?
Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels parfaits pour créer rapidement des vidéos promotionnelles percutantes. Ces modèles répondent à divers usages, des vidéos explicatives aux vidéos de démonstration de produits, assurant un démarrage rapide et créatif.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos promotionnelles engageantes ?
HeyGen exploite des fonctionnalités AI puissantes, y compris des avatars AI réalistes et des capacités avancées de texte en vidéo, vous permettant de transformer de simples invites textuelles en vidéos promotionnelles dynamiques. Vous pouvez également ajouter des voix off de haute qualité et du texte animé pour enrichir votre contenu.
Puis-je personnaliser l'image de marque de mes vidéos promotionnelles avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue de l'image de marque pour toutes vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez intégrer les couleurs spécifiques de votre marque, votre logo et d'autres éléments visuels pour maintenir une identité de marque cohérente et professionnelle dans toutes vos publicités vidéo.