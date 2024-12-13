Créateur de Vidéos du Mois pour un Contenu Engagé

Créez facilement vos vidéos du mois avec notre créateur de vidéos en ligne, en utilisant divers modèles et scènes pour des résultats professionnels.

Libérez votre créativité dans une vidéo dynamique d'une minute conçue pour les propriétaires de petites entreprises désireux de professionnaliser leur présence en ligne. Cette vidéo mettra en avant des visuels dynamiques et énergiques combinés à une voix off amicale et claire, démontrant comment les modèles et scènes polyvalents de HeyGen simplifient le processus pour devenir un créateur de vidéos en ligne de premier plan, même sans expérience préalable en montage.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative perspicace de 90 secondes destinée aux professionnels du marketing cherchant à créer du contenu évolutif. Le style visuel doit être soigné et moderne, soutenu par une voix confiante et articulée, montrant comment les avatars avancés d'HeyGen, ainsi que ses capacités en tant que créateur de vidéos AI, augmentent considérablement l'efficacité de la production et la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo pédagogique convaincante de 2 minutes destinée aux éducateurs et formateurs d'entreprise ayant besoin de transformer des sujets complexes en modules d'apprentissage engageants. Avec un ton clair et pédagogique et des visuels démonstratifs épurés, cette pièce mettra en avant la puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen, transformant le contenu écrit en récits captivants et agissant comme un éditeur vidéo robuste à des fins éducatives.
Exemple de Prompt 3
Créez un tutoriel inspirant d'une minute pour les créateurs de contenu en herbe et les YouTubers cherchant à améliorer l'engagement des spectateurs et l'accessibilité. Avec des visuels créatifs et vibrants et une voix énergique et encourageante, cette vidéo démontrera la facilité d'intégration des sous-titres/captions via HeyGen, montrant comment ce puissant créateur de vidéos aide à atteindre un public plus large et à améliorer la portée du contenu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos du Mois

Créez des vidéos 'Show of the Month' engageantes sans effort avec des outils intuitifs, des modèles professionnels et des fonctionnalités AI puissantes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une gamme de modèles de vidéos 'Show of the Month' professionnels. Ces mises en page préconçues offrent une base parfaite pour votre projet créatif.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Téléchargez facilement vos vidéos, images et autres ressources pour personnaliser votre contenu 'show of the month'. Notre éditeur prend en charge divers formats pour une expérience fluide.
3
Step 3
Ajoutez du Texte et une Voix Off
Améliorez votre message avec des superpositions de texte dynamiques et générez des voix off réalistes en utilisant notre capacité avancée de synthèse vocale, parfait pour votre vidéo 'show of the month'.
4
Step 4
Affinez et Exportez
Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour organiser les scènes, appliquer des effets et finaliser votre vidéo. Exportez votre vidéo 'show of the month' polie dans le ratio d'aspect souhaité, prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Captivez et Engagez Vos Spectateurs

.

Créez un contenu vidéo convaincant qui résonne profondément avec votre audience, rendant votre 'show of the month' vraiment mémorable et percutant.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les utilisateurs ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui vous permet de générer des vidéos professionnelles sans effort. Son éditeur glisser-déposer et ses capacités de synthèse vocale simplifient l'ensemble du processus de production pour la création de vidéos en ligne.

Quel type de contenu puis-je intégrer dans mes vidéos en utilisant HeyGen ?

HeyGen offre une riche bibliothèque de contenu stock et prend en charge le téléchargement de vos propres vidéos et images. Vous pouvez également exploiter divers modèles de vidéos et appliquer des contrôles de marque pour personnaliser vos vidéos marketing.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour mes projets ?

Oui, HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos AI en offrant des avatars AI avancés et une génération de voix off de haute qualité à partir de votre script. Cela permet de créer des vidéos en ligne véritablement dynamiques et engageantes.

HeyGen est-il un éditeur de vidéos en ligne polyvalent pour différents formats ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un éditeur de vidéos en ligne complet qui prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation. Vous pouvez facilement adapter votre contenu pour des plateformes comme les vidéos YouTube ou d'autres besoins de vidéos marketing.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo