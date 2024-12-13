Créez des vidéos impressionnantes avec un créateur de vidéos courtes
Transforme tes idées en vidéos captivantes en utilisant des avatars IA et une vaste bibliothèque musicale, parfaits pour toutes les plateformes de réseaux sociaux.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.
Plongez dans l'univers de la production vidéo sans complications avec un tutoriel de 60 secondes conçu pour les cinéastes débutants et les passionnés de technologie. Cette vidéo vous guidera à travers la compétence technique de l'interface glisser-déposer de HeyGen, vous montrant comment transformer des métrages bruts en contenu raffiné. En utilisant notre fonctionnalité de Texte-à-vidéo à partir d'un scénario, vous apprendrez à créer facilement des YouTube Shorts captivants tout en conservant une esthétique professionnelle.
Captez l'attention de votre public avec une vidéo promotionnelle de 30 secondes conçue pour les influenceurs et les professionnels du marketing sur les réseaux sociaux. En utilisant les avatars IA de HeyGen, donnez vie à votre message avec des personnages personnalisés qui s'adressent directement à vos spectateurs. La vidéo sera présentée sur un fond de visuels modernes et élégants, complétée par une bande-son soigneusement sélectionnée de notre bibliothèque musicale, assurant que votre contenu se démarque dans le paysage numérique saturé.
Embarquez dans un voyage créatif avec une vidéo narrative de 90 secondes destinée aux éducateurs et conteurs. Cette vidéo explorera la puissance de la génération de voix off de HeyGen, vous permettant d'ajouter une narration captivante à votre histoire. Avec un accent sur des visuels cinématographiques riches et des sous-titres/legends attrayants, vous pourrez transmettre des idées complexes dans un format accessible, ce qui est idéal pour le contenu éducatif sur diverses plateformes de réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action
Création de Vidéo Native
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen révolutionne la création de vidéos courtes avec son éditeur vidéo alimenté par l'IA, offrant des outils créatifs et techniques tels que des modèles et une bibliothèque musicale pour produire du contenu attrayant pour les plateformes de réseaux sociaux.
Génère des vidéos attrayantes pour les réseaux sociaux.
Create captivating social media clips in minutes using HeyGen's AI-powered video editing tools.
Création d'annonces haute performance.
Produce high-performing ads quickly with HeyGen's AI video capabilities, perfect for YouTube Shorts and other platforms.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen simplifie-t-elle la création de vidéos courtes ?
HeyGen propose un éditeur vidéo alimenté par l'IA qui accélère le processus de création de courtes vidéos grâce à son interface intuitive de glisser-déposer et une variété de modèles personnalisables.
Quelles caractéristiques font de HeyGen un choix principal pour l'édition vidéo ?
HeyGen se distingue par ses outils avancés de montage vidéo, y compris des avatars IA, des capacités de texte à vidéo à partir de scripts et une bibliothèque de médias complète pour la création de contenu sans interruption.
HeyGen peut-il aider à créer des YouTube Shorts ?
Oui, HeyGen est un excellent créateur de YouTube Shorts, offrant des outils tels que le changement de taille du rapport d'aspect et la génération de voix off pour s'assurer que votre contenu soit optimisé pour les plateformes de réseaux sociaux.
Pourquoi choisir HeyGen pour la création de vidéos en ligne ?
HeyGen est un créateur de vidéos en ligne polyvalent qui propose des contrôles de marque, tels que la personnalisation de logo et de couleur, ainsi qu'une riche bibliothèque musicale pour améliorer tes projets créatifs.