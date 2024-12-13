Modèles de Vidéos de Formation Courtes : Stimulez l'Apprentissage et l'Engagement
Transformez la formation des employés et le micro-apprentissage. Créez des vidéos percutantes rapidement avec des modèles personnalisables et le Text-to-video à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo tutorielle technique de 2 minutes pour le personnel de support IT interne, démontrant un nouveau processus de mise à jour logicielle. La vidéo doit avoir un ton précis et instructif avec des enregistrements d'écran clairs et des pointeurs animés, en veillant à inclure des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et une référence facile.
Produisez une vidéo éducative explicative de 60 secondes pour une équipe de vente, mettant en avant les avantages d'une nouvelle fonctionnalité produit. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, utilisant des séquences et images de haute qualité de la médiathèque pour illustrer les points clés, avec une approche script-to-video pour une création de contenu fluide.
Concevez une vidéo de formation de 45 secondes pour une mise à jour de politique d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être propre et corporative, en utilisant des modèles et scènes personnalisables pour maintenir la cohérence de la marque, accompagnée d'une génération de voix off claire et concise pour transmettre efficacement les informations essentielles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo AI pour créer des vidéos de formation courtes et dynamiques qui captent l'attention et améliorent la mémorisation des apprenants.
Échelle de Création de Cours de Formation.
Développez rapidement de nombreuses vidéos de formation et modules d'apprentissage, rendant le savoir accessible à un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation professionnelles ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation professionnelles sans effort grâce à une vaste bibliothèque de modèles personnalisables et une interface intuitive de glisser-déposer. Il simplifie l'ensemble du processus de production, rendant la création de vidéos complexes accessible à votre équipe.
Quels outils d'IA générative HeyGen propose-t-il pour réaliser des vidéos de formation ?
HeyGen utilise des outils avancés d'IA générative, y compris un créateur de texte en vidéo AI et des avatars AI réalistes, pour transformer des scripts en contenu de formation engageant. Vous pouvez générer des voix off naturelles directement à partir de texte, éliminant le besoin de configurations d'enregistrement traditionnelles.
HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de micro-apprentissage de marque ?
Absolument, HeyGen est idéal pour produire rapidement et efficacement des modèles de vidéos de formation courtes et du contenu de micro-apprentissage. Ses modèles personnalisables, combinés à des contrôles de marque, permettent de créer des vidéos cohérentes et conformes à la marque, faciles à déployer pour votre audience.
Comment HeyGen soutient-il les initiatives de formation et d'intégration des employés ?
HeyGen améliore considérablement la formation et l'intégration des employés en fournissant des outils pour créer des guides engageants et des vidéos explicatives à grande échelle. Cela garantit un partage de connaissances cohérent et aide à aligner votre équipe avec des informations critiques de manière efficace, améliorant les résultats d'apprentissage.