Générateur de Vidéos de Leçons Courtes : Leçons Faciles et Engagantes

Permettez aux éducateurs et aux étudiants de créer instantanément des vidéos éducatives captivantes, en utilisant des capacités avancées de texte en vidéo à partir de scripts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle appelée 'Budgeting Intelligent'. La vidéo doit présenter un style visuel dynamique et professionnel avec une palette de couleurs vives, une musique de fond entraînante et une voix off claire et enthousiaste. Mettez en avant la facilité de création de contenu professionnel en utilisant les modèles de vidéo personnalisés de HeyGen et la génération robuste de voix off pour produire rapidement des vidéos explicatives convaincantes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une micro-leçon de 2 minutes pour les élèves de collège sur le 'Cycle de l'Eau', créée par un enseignant. La vidéo doit avoir un style visuel amical et clair, utilisant un avatar AI accessible pour délivrer le contenu, avec une musique de fond apaisante et des sous-titres/captions facilement compréhensibles pour l'accessibilité. Ce créateur de vidéo éducative permet aux enseignants de créer des leçons engageantes, garantissant que tous les élèves peuvent suivre efficacement.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour les professionnels du marketing annonçant une nouvelle stratégie de campagne. Le style visuel doit être élégant et corporatif, avec un avatar AI professionnel délivrant un message confiant, soutenu par une voix off soignée. Mettez en avant l'efficacité de la création vidéo en tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et du redimensionnement précis des ratios d'aspect et des exports pour la distribution sur diverses plateformes internes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Leçons Courtes

Transformez rapidement votre contenu éducatif en vidéos de leçons courtes engageantes et précises grâce à des outils alimentés par l'AI. Simplifiez la création vidéo et améliorez l'apprentissage.

1
Step 1
Créez Votre Script
Saisissez le contenu de votre leçon, permettant la création de texte en vidéo grâce à la fonctionnalité de génération de script de la plateforme, formant la base de votre vidéo éducative engageante.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels
Améliorez votre leçon avec des visuels dynamiques en choisissant parmi des modèles de vidéos personnalisés ou en ajoutant un avatar AI pour présenter votre contenu, en tirant parti des modèles et des scènes de la plateforme.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations
Intégrez des voix AI réalistes pour la narration et générez automatiquement des sous-titres/captions pour augmenter l'engagement et l'accessibilité de votre courte vidéo, en utilisant la génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo éducative et exportez-la facilement dans le ratio d'aspect souhaité, prête à être partagée avec les étudiants ou votre audience en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exports des ratios d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes

Transformez des sujets complexes, comme les sujets médicaux, en vidéos de leçons courtes faciles à comprendre, rendant l'information complexe accessible et améliorant l'apprentissage pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen simplifie le processus avec son interface conviviale, permettant à quiconque de produire rapidement des vidéos éducatives de haute qualité. En utilisant des fonctionnalités puissantes de créateur de vidéos AI, vous pouvez transformer du texte en vidéos animées captivantes sans nécessiter de compétences étendues en création vidéo.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de leçons courtes ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques avancées pour créer des vidéos de leçons courtes, y compris la création fluide de texte en vidéo à l'aide de scripts alimentés par l'AI. Les utilisateurs peuvent intégrer des voix AI réalistes et des avatars AI dynamiques, ainsi que générer automatiquement des sous-titres, améliorant l'expérience d'apprentissage globale.

Les enseignants et les étudiants peuvent-ils facilement créer des vidéos explicatives personnalisées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos éducatives idéal pour les enseignants et les étudiants, permettant la création facile de vidéos explicatives personnalisées. Profitez d'une variété de modèles de vidéos personnalisés et des outils de création vidéo intuitifs pour produire efficacement des supports d'apprentissage convaincants.

HeyGen permet-il la personnalisation et le branding dans le contenu éducatif ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding étendus et des options de personnalisation pour vos vidéos éducatives animées. Vous pouvez incorporer des styles et des images personnalisés de la bibliothèque de médias pour aligner parfaitement le contenu avec votre marque ou le thème de la leçon.

