Le Meilleur Outil de Vidéo Courte pour un Contenu Viral

Transformez sans effort du contenu long format en courts métrages viraux avec notre éditeur vidéo AI, doté de sous-titres/captions automatiques pour un engagement maximal.

490/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes ciblant les marketeurs et les gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant comment réutiliser facilement du contenu vidéo long format en courts métrages viraux. Le style visuel et audio doit être rapide avec des coupes engageantes et une musique de fond entraînante, montrant clairement la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen et sa capacité à générer des captions AI précises pour une portée maximale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo courte inspirante de 45 secondes destinée aux personnes timides devant la caméra ou aux petites entreprises, mettant en avant la puissance de la création de contenu vidéo professionnel sans visage. L'esthétique doit être moderne et visuellement attrayante, avec des avatars AI diversifiés dans divers contextes, accompagnés d'une voix off amicale et encourageante qui démontre la génération de voix off fluide aux côtés des avatars AI avancés.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo tutorielle lumineuse et conviviale d'une minute pour les débutants explorant la génération de contenu AI. Cette vidéo doit les guider pour démarrer leur premier projet avec facilité, en mettant l'accent sur l'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen. Le style visuel doit comporter des démonstrations claires de la bibliothèque de modèles et du support de la bibliothèque de médias/stock, accompagnées d'une musique de fond optimiste et d'une voix instructive claire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne l'Outil de Vidéo Courte

Transformez sans effort vos idées en vidéos courtes engageantes et partageables conçues pour des plateformes comme YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par générer du contenu avec notre fonctionnalité de génération de contenu AI ou téléchargez des médias existants pour débuter votre création de vidéo courte.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles pour appliquer instantanément un look et une sensation professionnels, vous guidant pour créer des vidéos courtes engageantes.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Dynamiques
Améliorez votre vidéo avec des captions AI générées automatiquement pour une portée maximale, assurant que votre message soit clair et accessible sur toutes les plateformes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes en la redimensionnant au ratio d'aspect parfait, puis exportez-la directement pour YouTube Shorts, TikTok ou Instagram Reels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Motivant Inspirant

.

Développez des vidéos courtes engageantes et inspirantes pour motiver votre audience et favoriser la communauté.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à la génération de contenu AI pour la vidéo ?

HeyGen est un éditeur vidéo AI avancé qui simplifie l'ensemble du processus de création de contenu. Il utilise des capacités de conversion de texte en vidéo pour générer un contenu captivant à partir de scripts, permettant une automatisation efficace des flux de travail pour les créateurs de contenu.

HeyGen peut-il réutiliser du contenu vidéo long format en courts métrages viraux ?

Oui, HeyGen agit comme un puissant outil de vidéo courte, permettant aux utilisateurs de transformer du contenu long format existant en formats engageants pour des plateformes comme YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels. Ses fonctionnalités aident à créer des courts métrages viraux efficacement.

Quelles options de personnalisation sont disponibles dans l'éditeur vidéo AI de HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos, y compris des contrôles de branding pour les logos et les couleurs, divers modèles, et un éditeur de glisser-déposer pour un agencement facile des scènes. Vous pouvez également utiliser des avatars AI et choisir parmi une riche bibliothèque de médias.

HeyGen fournit-il des captions AI et la génération de voix off pour les vidéos ?

Absolument, HeyGen génère automatiquement des captions AI précises et offre une génération de voix off de haute qualité directement à partir de vos scripts. Cela améliore l'accessibilité et réduit considérablement le temps de montage manuel, boostant l'automatisation de votre flux de travail.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo