Créateur de Vidéos Publicitaires Courtes : Créez des Annonces Rapidement avec l'AI
Marketeurs, générez instantanément des vidéos courtes à fort impact pour les réseaux sociaux avec la puissante conversion de texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo publicitaire AI concise de 45 secondes expliquant une fonctionnalité logicielle complexe, destinée aux agences de marketing digital et aux marques de e-commerce ; cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle élégante et corporative avec une voix off claire et autoritaire, en exploitant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production en tant que créateur de vidéos publicitaires en ligne.
Produisez une vidéo authentique de 60 secondes au format court qui ressemble à du contenu généré par les utilisateurs (publicités vidéo UGC), conçue pour les créateurs de contenu et les équipes marketing explorant de nouvelles méthodes de sensibilisation ; adoptez un style visuel et audio naturel et relatable, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie à une sensation non scriptée.
Générez une vidéo publicitaire percutante de 15 secondes conçue pour inciter à une action immédiate pour les startups et les lancements de campagnes rapides ; cette annonce nécessite un style visuel percutant et rapide avec une voix off forte et énergique, utilisant la fonction de génération de voix off de HeyGen pour parfaitement transmettre l'urgence et l'appel à l'action.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo courtes percutantes avec l'AI, pour obtenir de meilleurs résultats pour vos campagnes.
Engagez les Audiences sur les Réseaux Sociaux.
Produisez efficacement des vidéos courtes captivantes et des clips pour augmenter l'engagement sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les marketeurs à créer des publicités vidéo courtes engageantes ?
HeyGen permet aux marketeurs de produire des publicités vidéo courtes dynamiques en utilisant des avatars AI et de nombreux modèles vidéo. Vous pouvez rapidement générer des publicités vidéo UGC et du contenu marketing percutant pour les réseaux sociaux avec une grande créativité.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos publicitaires AI en ligne ?
HeyGen offre une plateforme en ligne intuitive qui transforme les scripts en publicités vidéo de haute qualité grâce à des outils AI avancés. Ses fonctionnalités complètes, y compris la génération de voix off et les sous-titres automatiques, simplifient l'ensemble du processus de montage vidéo.
Puis-je personnaliser mes publicités vidéo et ajouter des appels à l'action avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos publicités vidéo, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Vous pouvez facilement intégrer des appels à l'action clairs dans vos vidéos courtes pour atteindre les résultats souhaités.
Comment HeyGen soutient-il la création de publicités vidéo pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?
HeyGen simplifie la création de vidéos courtes engageantes optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux, y compris les publicités YouTube. Ses capacités de redimensionnement des ratios d'aspect garantissent que vos publicités vidéo sont parfaites partout où vous les publiez.