Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo marketing" claire de 30 secondes expliquant un service complexe aux propriétaires de petites entreprises. Adoptez un style visuel de type infographie avec des "animations" fluides et une voix off calme et autoritaire. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour structurer efficacement le récit, en partant d'une base "Texte-à-vidéo à partir d'un script" pour plus d'efficacité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une "vidéo courte" convaincante de 20 secondes mettant en avant une histoire de réussite client, destinée aux clients potentiels en quête de preuves sociales. Le style visuel et audio doit être chaleureux et authentique, avec un avatar AI qui transmet des émotions sincères. Assurez-vous que les "Sous-titres/légendes" sont inclus pour l'accessibilité, et enrichissez le récit visuel en utilisant des clips pertinents de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock". Cela illustre des "idées créatives de vidéos publicitaires".
Exemple de Prompt 3
Produisez un "modèle publicitaire" concis de 10 secondes pour une promotion saisonnière à durée limitée, conçu pour capter l'attention des consommateurs généraux et des acheteurs impulsifs. Le style visuel doit être lumineux et énergique avec des superpositions de texte audacieuses et des transitions de scène dynamiques, accompagnées d'une musique entraînante et accrocheuse. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une création rapide et assurez un affichage optimal sur toutes les plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour créer un "modèle personnalisable".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Modèles de Vidéos Publicitaires Courtes

Créez efficacement des vidéos publicitaires courtes captivantes en utilisant nos modèles personnalisables. Améliorez vos efforts marketing avec une production rationalisée et des résultats professionnels.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par choisir parmi notre vaste bibliothèque de "modèles de vidéos publicitaires courtes" conçus professionnellement pour diverses plateformes et industries, offrant une base solide pour votre annonce.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Remplacez facilement le texte et les visuels de remplacement par vos propres images de produits, vidéos, ou sélectionnez dans notre "Bibliothèque de médias/soutien de stock". Nos "modèles éditables" garantissent que votre annonce reflète votre marque unique.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Utilisez les "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour incorporer vos éléments de marque, assurant une apparence et une sensation cohérentes. Affinez les animations et les transitions pour créer des "vidéos publicitaires engageantes" qui se démarquent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Publicitaire
Finalisez votre annonce en l'exportant dans le format et la résolution souhaités. Utilisez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour optimiser vos "vidéos publicitaires" pour différentes plateformes de médias sociaux, prêtes pour une distribution immédiate.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant des Histoires de Réussite Client

Transformez les témoignages clients en vidéos publicitaires courtes et dynamiques, renforçant la confiance et la crédibilité auprès des clients potentiels de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires engageantes ?

HeyGen propose une large gamme de modèles éditables et d'avatars AI pour générer rapidement des idées créatives de vidéos publicitaires. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec vos éléments de marque et des scripts texte-à-vidéo pour produire des vidéos publicitaires engageantes qui captent l'attention de votre audience.

Quel type de modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour la publicité ?

HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos publicitaires courtes, y compris des options pour des vidéos publicitaires de produits, des campagnes sur les réseaux sociaux et divers besoins marketing. Ces modèles personnalisables sont conçus pour vous aider à créer rapidement des vidéos publicitaires professionnelles et efficaces sur différentes plateformes.

Puis-je personnaliser les modèles publicitaires de HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument, les modèles publicitaires de HeyGen sont entièrement personnalisables pour s'aligner sur l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement remplacer les médias, ajuster les couleurs, affiner les mises en page et appliquer le logo et les polices de votre marque pour créer une vidéo publicitaire sur mesure qui reflète parfaitement votre message unique.

Comment HeyGen rend-il la création de vidéos marketing plus efficace ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo en utilisant des avatars AI, des capacités texte-à-vidéo et une interface conviviale. Cela vous permet de générer rapidement des vidéos marketing professionnelles et des vidéos courtes, réduisant le temps et les efforts de production tout en maintenant une haute qualité.

