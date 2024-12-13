Modèles de Vidéos Publicitaires Courtes : Créez des Annonces Engagantes Rapidement
Créez des vidéos marketing captivantes avec nos modèles éditables, propulsés par les contrôles de marque flexibles de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "vidéo marketing" claire de 30 secondes expliquant un service complexe aux propriétaires de petites entreprises. Adoptez un style visuel de type infographie avec des "animations" fluides et une voix off calme et autoritaire. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour structurer efficacement le récit, en partant d'une base "Texte-à-vidéo à partir d'un script" pour plus d'efficacité.
Concevez une "vidéo courte" convaincante de 20 secondes mettant en avant une histoire de réussite client, destinée aux clients potentiels en quête de preuves sociales. Le style visuel et audio doit être chaleureux et authentique, avec un avatar AI qui transmet des émotions sincères. Assurez-vous que les "Sous-titres/légendes" sont inclus pour l'accessibilité, et enrichissez le récit visuel en utilisant des clips pertinents de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock". Cela illustre des "idées créatives de vidéos publicitaires".
Produisez un "modèle publicitaire" concis de 10 secondes pour une promotion saisonnière à durée limitée, conçu pour capter l'attention des consommateurs généraux et des acheteurs impulsifs. Le style visuel doit être lumineux et énergique avec des superpositions de texte audacieuses et des transitions de scène dynamiques, accompagnées d'une musique entraînante et accrocheuse. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une création rapide et assurez un affichage optimal sur toutes les plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour créer un "modèle personnalisable".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires et marketing convaincantes en utilisant l'AI, maximisant l'efficacité et la portée de votre campagne.
Générez des Annonces Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos publicitaires courtes captivantes et des clips adaptés aux plateformes de réseaux sociaux, améliorant rapidement l'engagement de l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires engageantes ?
HeyGen propose une large gamme de modèles éditables et d'avatars AI pour générer rapidement des idées créatives de vidéos publicitaires. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec vos éléments de marque et des scripts texte-à-vidéo pour produire des vidéos publicitaires engageantes qui captent l'attention de votre audience.
Quel type de modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour la publicité ?
HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos publicitaires courtes, y compris des options pour des vidéos publicitaires de produits, des campagnes sur les réseaux sociaux et divers besoins marketing. Ces modèles personnalisables sont conçus pour vous aider à créer rapidement des vidéos publicitaires professionnelles et efficaces sur différentes plateformes.
Puis-je personnaliser les modèles publicitaires de HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Absolument, les modèles publicitaires de HeyGen sont entièrement personnalisables pour s'aligner sur l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement remplacer les médias, ajuster les couleurs, affiner les mises en page et appliquer le logo et les polices de votre marque pour créer une vidéo publicitaire sur mesure qui reflète parfaitement votre message unique.
Comment HeyGen rend-il la création de vidéos marketing plus efficace ?
HeyGen simplifie le processus de création vidéo en utilisant des avatars AI, des capacités texte-à-vidéo et une interface conviviale. Cela vous permet de générer rapidement des vidéos marketing professionnelles et des vidéos courtes, réduisant le temps et les efforts de production tout en maintenant une haute qualité.