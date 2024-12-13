Créez des Vidéos Produits Engagantes avec Notre Créateur de Vidéos Guide d'Achat

Produisez sans effort des vidéos produits à fort taux de conversion pour votre entreprise avec une génération avancée de voix off.

Créez une vidéo produit concise de 30 secondes pour les passionnés de technologie, démontrant les fonctionnalités innovantes d'un appareil intelligent. En utilisant des avatars AI avec un style visuel élégant et futuriste et une voix off professionnelle générée par AI, ce clip cible les entrepreneurs du e-commerce.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative complète de 45 secondes pour les détaillants en ligne, guidant les clients à travers l'installation d'appareils électroniques domestiques. Cette expérience visuelle, construite avec des modèles et des scènes vibrants, devrait présenter un style animé et énergique, accompagnée de sous-titres clairs et de musique entraînante, fonctionnant comme une vidéo explicative efficace.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo guide d'achat dynamique de 60 secondes ciblant les marketeurs des réseaux sociaux, illustrant les articles 'indispensables' pour une escapade estivale, transformée directement à partir d'un script concis en utilisant la conversion texte-en-vidéo. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et inspirante avec des coupes rapides et une musique vivante, enrichie par des superpositions de texte animées pour captiver les spectateurs sur les plateformes sociales.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité vidéo captivante de 30 secondes pour les blogueurs lifestyle présentant une nouvelle cafetière dans un cadre domestique chaleureux, en utilisant une vaste bibliothèque de médias pour des séquences lifestyle. La vidéo doit avoir un style visuel chaleureux et accueillant avec un éclairage naturel et une musique de fond douce, utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour optimiser les différentes plateformes sociales, servant de vidéo produit convaincante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Guide d'Achat

Créez sans effort des vidéos guide d'achat engageantes qui mettent en valeur vos produits et captivent votre audience, augmentant l'engagement sur les plateformes.

Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez votre guide d'achat en choisissant parmi une variété de modèles professionnels ou en saisissant directement votre script pour la génération texte-en-vidéo.
Step 2
Ajoutez des Visuels de Produits
Téléchargez vos photos et clips vidéo de produits, ou sélectionnez dans la vaste bibliothèque de médias pour améliorer visuellement votre guide d'achat.
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Donnez vie à votre script avec des voix off de haute qualité générées par AI, assurant une narration claire et captivante pour la présentation de vos produits.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Optimisez votre guide d'achat pour diverses plateformes avec le redimensionnement des ratios d'aspect, puis exportez votre vidéo de haute qualité pour une distribution fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Explicatives et Guides Pratiques Complets

Créez facilement des vidéos explicatives détaillées et des guides pratiques qui éduquent les clients sur les produits, améliorant la compréhension et la satisfaction des utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos produits engageantes ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de produire efficacement des vidéos produits à fort taux de conversion. Utilisez des avatars AI et la conversion texte-en-vidéo à partir de scripts pour créer des récits captivants, parfaits pour le marketing vidéo e-commerce et les démonstrations de produits.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un choix idéal pour les vidéos explicatives et les guides pratiques ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives et de guides pratiques avec des modèles intuitifs et un éditeur glisser-déposer. Vous pouvez facilement ajouter une voix off générée par AI, des sous-titres et des séquences d'archives pour clarifier les descriptions étape par étape de tout guide utilisateur.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos pour des campagnes de marque et de médias sociaux spécifiques ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans n'importe quelle vidéo. Cela garantit que vos publicités vidéo et votre contenu sur les réseaux sociaux maintiennent une identité de marque cohérente, renforçant la notoriété de la marque sur les plateformes.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour divers types de contenu ?

HeyGen simplifie la création de contenu en offrant une plateforme polyvalente de générateur de vidéos AI pour tous vos besoins, des vidéos guide d'achat aux démonstrations de produits. Avec sa bibliothèque de médias robuste, ses effets visuels et ses animations, HeyGen vous aide à produire rapidement des vidéos professionnelles pour tout usage.

