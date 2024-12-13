Créateur de Vidéos Publicitaires pour le Shopping pour des Annonces Vidéo à Haute Conversion

Créez des vidéos publicitaires pour le shopping époustouflantes pour les réseaux sociaux. Augmentez les conversions pour votre marque de commerce électronique avec des outils alimentés par l'IA et des modèles de vidéos personnalisables.

Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes présentant un nouveau produit, ciblant les petites marques de commerce électronique cherchant à lancer rapidement. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des prises de vue nettes du produit et une voix off amicale et enthousiaste. Mettez en avant comment les 'Templates & scenes' étendus de HeyGen peuvent aider à créer des vidéos produits convaincantes sans effort, stimulant les ventes initiales pour les nouveaux lancements.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo professionnelle de 45 secondes conçue pour des campagnes marketing, destinée aux propriétaires d'entreprises et aux marketeurs désireux de stimuler les conversions. L'approche visuelle doit être épurée et persuasive, utilisant un texte clair à l'écran et une voix confiante et professionnelle. Soulignez la facilité d'ajouter des éléments forts d''appel à l'action' et comment la fonctionnalité 'Sous-titres/captions' de HeyGen garantit que le message est accessible et percutant sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 2
Développez une publicité engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, spécifiquement pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux qui ont besoin de 'publicités vidéo' captivantes à la volée. Le style visuel doit être rapide et tendance, incorporant des graphismes audacieux et une piste sonore entraînante. Montrez comment les 'AI avatars' de HeyGen peuvent personnaliser les messages et produire rapidement un contenu d'apparence professionnelle qui attire l'attention dans les flux sociaux courts.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 60 secondes démontrant la polyvalence de HeyGen pour tout 'créateur de vidéos publicitaires pour le shopping', ciblant les entreprises qui ont besoin de créer des créations publicitaires diversifiées pour plusieurs canaux. Le style visuel doit être élégant et instructif, employant une voix off calme et guidante et montrant des transitions fluides entre différents formats d'image. Illustrez comment la capacité de 'Redimensionnement & exportation des formats' de HeyGen permet un placement optimal du contenu 'créateur de vidéos publicitaires' sur diverses plateformes publicitaires.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires pour le Shopping

Créez sans effort des vidéos publicitaires pour le shopping captivantes qui captivent votre audience et stimulent l'engagement, le tout avec notre créateur de vidéos AI intuitif pour les marques de commerce électronique.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi notre bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos conçus professionnellement et optimisés pour les publicités shopping. Nos 'Templates & scenes' offrent un démarrage rapide pour tout produit ou campagne.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vidéo Produit
Téléchargez vos images et vidéos de produit. Utilisez l'interface intuitive pour organiser les éléments, en veillant à ce que votre vidéo produit mette efficacement en valeur vos articles. Profitez de notre support de bibliothèque de médias/stock pour des ressources supplémentaires.
3
Step 3
Améliorez avec le Branding
Intégrez l'identité unique de votre marque. Appliquez votre logo, vos couleurs et polices de marque en utilisant nos contrôles de Branding complets (logo, couleurs) pour que vos créations publicitaires se démarquent et s'alignent avec vos campagnes marketing.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre publicité shopping parfaite, utilisez le 'Redimensionnement & exportation des formats' pour la préparer pour diverses plateformes. Téléchargez et partagez facilement votre vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour atteindre votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Convertissez avec des Témoignages Clients

.

Exploitez des vidéos AI engageantes pour présenter des histoires de réussite de clients, renforçant la confiance et convertissant les spectateurs en acheteurs pour vos produits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes de publicité vidéo ?

HeyGen est un Créateur de Vidéos AI conçu pour simplifier la création de publicités vidéo à fort impact, vous permettant de produire rapidement des créations publicitaires convaincantes pour toutes vos campagnes marketing et de stimuler les conversions.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos publicitaires efficaces pour le shopping ?

HeyGen offre un puissant éditeur de vidéos en ligne avec une interface glisser-déposer, ainsi que des modèles de vidéos personnalisables spécifiquement optimisés pour générer des vidéos publicitaires pour le shopping engageantes et du contenu vidéo produit.

HeyGen est-il capable de produire des publicités vidéo diversifiées pour les plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, les outils alimentés par l'IA de HeyGen et sa vaste bibliothèque de modèles vidéo facilitent la création d'une large gamme de publicités vidéo pour les réseaux sociaux adaptées à diverses plateformes, bénéficiant particulièrement aux marques de commerce électronique.

HeyGen peut-il générer des publicités vidéo professionnelles avec voix off et sous-titres ?

Absolument. HeyGen utilise des capacités avancées d'IA pour générer des voix off professionnelles et intégrer des sous-titres, garantissant que vos publicités vidéo sont soignées et accessibles à un public plus large sans montage manuel étendu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo