Créateur de Vidéos Publicitaires pour le Shopping pour des Annonces Vidéo à Haute Conversion
Créez des vidéos publicitaires pour le shopping époustouflantes pour les réseaux sociaux. Augmentez les conversions pour votre marque de commerce électronique avec des outils alimentés par l'IA et des modèles de vidéos personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo professionnelle de 45 secondes conçue pour des campagnes marketing, destinée aux propriétaires d'entreprises et aux marketeurs désireux de stimuler les conversions. L'approche visuelle doit être épurée et persuasive, utilisant un texte clair à l'écran et une voix confiante et professionnelle. Soulignez la facilité d'ajouter des éléments forts d''appel à l'action' et comment la fonctionnalité 'Sous-titres/captions' de HeyGen garantit que le message est accessible et percutant sur diverses plateformes.
Développez une publicité engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, spécifiquement pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux qui ont besoin de 'publicités vidéo' captivantes à la volée. Le style visuel doit être rapide et tendance, incorporant des graphismes audacieux et une piste sonore entraînante. Montrez comment les 'AI avatars' de HeyGen peuvent personnaliser les messages et produire rapidement un contenu d'apparence professionnelle qui attire l'attention dans les flux sociaux courts.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes démontrant la polyvalence de HeyGen pour tout 'créateur de vidéos publicitaires pour le shopping', ciblant les entreprises qui ont besoin de créer des créations publicitaires diversifiées pour plusieurs canaux. Le style visuel doit être élégant et instructif, employant une voix off calme et guidante et montrant des transitions fluides entre différents formats d'image. Illustrez comment la capacité de 'Redimensionnement & exportation des formats' de HeyGen permet un placement optimal du contenu 'créateur de vidéos publicitaires' sur diverses plateformes publicitaires.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités Vidéo AI Performantes.
Créez des vidéos publicitaires pour le shopping percutantes en quelques minutes grâce à l'IA, conçues pour capter l'attention et stimuler les conversions.
Campagnes Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des publicités vidéo dynamiques pour les plateformes de réseaux sociaux, améliorant la présence de la marque et la visibilité des produits.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes de publicité vidéo ?
HeyGen est un Créateur de Vidéos AI conçu pour simplifier la création de publicités vidéo à fort impact, vous permettant de produire rapidement des créations publicitaires convaincantes pour toutes vos campagnes marketing et de stimuler les conversions.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos publicitaires efficaces pour le shopping ?
HeyGen offre un puissant éditeur de vidéos en ligne avec une interface glisser-déposer, ainsi que des modèles de vidéos personnalisables spécifiquement optimisés pour générer des vidéos publicitaires pour le shopping engageantes et du contenu vidéo produit.
HeyGen est-il capable de produire des publicités vidéo diversifiées pour les plateformes de réseaux sociaux ?
Oui, les outils alimentés par l'IA de HeyGen et sa vaste bibliothèque de modèles vidéo facilitent la création d'une large gamme de publicités vidéo pour les réseaux sociaux adaptées à diverses plateformes, bénéficiant particulièrement aux marques de commerce électronique.
HeyGen peut-il générer des publicités vidéo professionnelles avec voix off et sous-titres ?
Absolument. HeyGen utilise des capacités avancées d'IA pour générer des voix off professionnelles et intégrer des sous-titres, garantissant que vos publicités vidéo sont soignées et accessibles à un public plus large sans montage manuel étendu.