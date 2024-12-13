Générateur de Vidéos Shoppable : Boostez les Ventes avec du Contenu Interactif

Créez facilement des vidéos shoppable engageantes en utilisant notre capacité de Texte-à-vidéo à partir de script, transformant vos descriptions de produits en présentations dynamiques.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les petites entreprises de commerce électronique, montrant comment le générateur de vidéos shoppable de HeyGen simplifie la promotion des produits. Utilisez des visuels modernes et une bande sonore entraînante, en soulignant la facilité d'utilisation des 'Modèles & scènes' pour lancer rapidement un contenu captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 45 secondes démontrant aux marques comment elles peuvent exploiter le contenu généré par les utilisateurs (UGC) pour créer des vidéos produits convaincantes. Le style visuel doit être authentique et accessible, accompagné d'une voix off de style témoignage naturel, générée efficacement avec la fonctionnalité 'Génération de voix off' de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Les équipes marketing font face au défi d'améliorer la découverte des produits ; illustrez dans une vidéo de 60 secondes comment les expériences vidéo interactives offrent la solution. Employez un design élégant et professionnel avec des 'avatars AI' confiants de HeyGen pour présenter les avantages clés et montrer des stratégies de marketing vidéo engageantes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 15 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux, offrant des conseils rapides sur la création de contenu efficace en utilisant des modèles de format publicitaire. La vidéo doit être accrocheuse avec des visuels vibrants et une musique tendance, démontrant comment le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' de HeyGen assure un affichage optimal sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Shoppable

Créez facilement des vidéos shoppable interactives qui transforment les spectateurs en clients et améliorent la découverte des produits avec nos outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Produit
Créez une nouvelle vidéo en utilisant nos outils alimentés par l'AI, en choisissant parmi une variété de modèles et de scènes conçus pour des vidéos produits convaincantes.
2
Step 2
Ajoutez des Liens Produits
Intégrez votre catalogue de produits en ajoutant des liens shoppable directs dans votre vidéo. Notre Intégration de Marketplace assure des connexions fluides pour les spectateurs.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez
Affinez vos vidéos shoppable en utilisant notre éditeur vidéo intuitif. Appliquez le style unique de votre marque avec des contrôles de marque, y compris logos et couleurs.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo Shoppable
Finalisez votre vidéo, en ajustant le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, puis exportez votre vidéo shoppable de haute qualité prête pour le marketing vidéo.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant le succès des produits avec des témoignages clients

Présentez des témoignages clients authentiques et des avis produits dans des vidéos AI engageantes pour renforcer la confiance et encourager les achats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos shoppable engageantes ?

HeyGen renforce votre vision créative en utilisant son générateur de vidéos shoppable avec des avatars AI et divers modèles, permettant la création de contenu marketing puissant pour vos besoins vidéo en e-commerce. Vous pouvez facilement développer des expériences vidéo interactives captivantes pour votre audience.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos produits ?

HeyGen propose des fonctionnalités innovantes pour élever vos vidéos produits, comme la possibilité d'ajouter des liens produits directement, assurant une expérience shoppable fluide. Il prend en charge l'intégration de marketplace, y compris Shopify, pour maximiser l'impact de votre marketing vidéo et stimuler la découverte des produits.

Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient-ils la création de contenu vidéo ?

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient la création de contenu en vous permettant de générer des vidéos produits de haute qualité à partir de scripts texte-à-vidéo, réduisant considérablement les coûts de production. Son éditeur vidéo intuitif simplifie l'ensemble du processus créatif pour divers besoins de marketing vidéo.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos shoppable avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles de vidéos shoppable entièrement personnalisables pour s'aligner avec l'esthétique et la vision créative de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer du contenu généré par les utilisateurs ou utiliser des avatars AI tout en appliquant des contrôles de marque pour un contenu marketing vidéo unique.

