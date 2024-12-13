Créateur de Vidéos Shopify : Boostez les Ventes avec des Vidéos Produits Engagantes

Créez facilement des vidéos produits et des publicités vidéo époustouflantes. Utilisez nos modèles personnalisables pour augmenter les taux de conversion sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes présentant une nouvelle gamme de produits pour les propriétaires de petites entreprises sur Shopify, visant un style visuel lumineux et énergique avec une musique de fond moderne et entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour créer sans effort des "vidéos produits" captivantes qui attirent l'attention.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité percutante de 15 secondes pour les "réseaux sociaux" destinée aux marketeurs e-commerce ciblant la génération Z, avec des dynamiques visuelles rapides, des coupes rapides, des effets sonores tendance et une voix off engageante générée par l'IA. Exploitez la puissante "Génération de voix off" de HeyGen pour faire ressortir vos "publicités vidéo" sur des plateformes comme TikTok et Instagram Reels.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo témoignage authentique de 45 secondes conçue pour les clients potentiels recherchant la fiabilité des produits, adoptant une esthétique chaleureuse de contenu généré par les utilisateurs avec des superpositions de texte à l'écran soulignant les avantages clés et une musique douce et inspirante. Assurez l'accessibilité et l'impact en utilisant la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen pour communiquer clairement comment le produit aide à "augmenter les ventes".
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo professionnelle de 60 secondes "tutoriel" pour les propriétaires de boutiques Shopify démontrant une fonctionnalité ou un avantage spécifique du produit, en utilisant un style visuel clair et concis avec des éléments animés, des enregistrements d'écran et un "avatar IA" amical pour guider le spectateur. Cette vidéo, créée avec un "générateur de vidéos Shopify IA", doit expliquer efficacement des concepts complexes de manière simple.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Shopify

Créez facilement des vidéos produits époustouflantes pour votre boutique Shopify en utilisant un créateur de vidéos facile à utiliser. Stimulez l'engagement et augmentez les ventes avec du contenu professionnel.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels ou générez instantanément une vidéo à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias Produits
Intégrez vos images et clips vidéo de produits sans effort. Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour créer des vidéos produits convaincantes adaptées à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez de l'Audio et du Texte Engagés
Améliorez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et générez des voix off au son naturel. Choisissez parmi une variété d'options de musique de fond.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes en ajustant son format d'image. Téléchargez vos publicités vidéo finales et partagez-les directement sur les réseaux sociaux pour augmenter les conversions.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

Renforcez la confiance et augmentez les ventes en créant des vidéos IA convaincantes qui mettent en avant des témoignages et avis clients positifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos produits engageantes pour Shopify ?

HeyGen est un "générateur de vidéos Shopify IA" qui simplifie la création de "vidéos produits" de haute qualité. Vous pouvez facilement transformer les informations sur les produits en contenu visuel captivant, stimulant l'engagement et augmentant les ventes de votre boutique. HeyGen rationalise l'ensemble du processus de "création de vidéos", du script au montage final.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen utilise des "fonctionnalités IA" avancées pour simplifier la production vidéo. Cela inclut la génération d'"avatars IA" réalistes à partir de texte, la création de "voix off" naturelles, et l'ajout automatique de "sous-titres automatiques" ou "captions". Ces outils rendent la création de vidéos facile et efficace.

Puis-je utiliser des modèles pour créer rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de "modèles" professionnels et de scènes conçus pour divers usages, y compris les "réseaux sociaux" et les "publicités vidéo". Son "éditeur glisser-déposer" est "facile à utiliser" pour personnaliser rapidement des vidéos afin de stimuler l'engagement et les taux de conversion.

Comment HeyGen soutient-il la conception et la personnalisation conformes à ma marque pour mes vidéos ?

HeyGen garantit que vos "vidéos produits" maintiennent l'identité de votre marque avec des "contrôles de marque" robustes. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, utiliser des couleurs spécifiques à votre marque et incorporer vos propres médias pour obtenir une "conception conforme à la marque" cohérente sur tout votre contenu vidéo.

