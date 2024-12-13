Configuration de votre boutique Shopify : Votre guide vidéo complet

Maîtrisez Shopify POS, le processus de paiement et les tuiles personnalisées avec notre série de vidéos. Créez des leçons engageantes en utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes pour les marchands Shopify expérimentés, démontrant comment utiliser des tuiles personnalisées pour optimiser leur interface POS pour des transactions plus rapides. Le style visuel et audio doit être professionnel et énergique, présentant des conseils d'experts avec un avatar sophistiqué d'AI de HeyGen et utilisant sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels de fond engageants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo facile à suivre d'une minute et 30 secondes guidant le personnel de vente et les gestionnaires de magasin à travers le processus d'ouverture d'une session de caisse et de gestion efficace des transactions de base. La présentation doit être pratique et directe, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une structure claire et incluant des sous-titres pour garantir l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'introduction engageante de 45 secondes pour une série de vidéos Shopify POS 2023, ciblant tous les marchands intéressés par l'amélioration de leurs opérations de vente au détail. Le style visuel doit être moderne et rapide, avec des graphiques dynamiques et une musique entraînante, optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exports de rapport d'aspect de HeyGen.
step preview
step preview
step preview
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les vidéos tutoriels de boutique Shopify

Apprenez à produire efficacement des vidéos tutoriels professionnelles pour votre boutique Shopify, guidant vos marchands étape par étape avec clarté et précision.

1
Step 1
Créez votre script de tutoriel
Développez un script détaillé pour votre tutoriel de boutique Shopify, en décrivant chaque étape avec clarté. Utilisez "Texte-à-vidéo à partir d'un script" pour générer automatiquement votre contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre tutoriel Shopify, assurant une présence à l'écran professionnelle et engageante pour votre série de vidéos.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Incorporez des visuels pertinents, des enregistrements d'écran de l'interface Shopify, et appliquez l'esthétique de votre marque en utilisant les "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour maintenir la cohérence pour vos marchands.
4
Step 4
Exportez votre tutoriel finalisé
Finalisez votre tutoriel de boutique Shopify en ajoutant des "Sous-titres" pour une accessibilité plus large, puis exportez-le dans le format optimal pour la distribution et l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des extraits de tutoriels engageants pour les réseaux sociaux

Produisez des clips concis et partageables de votre série de vidéos tutoriels Shopify pour atteindre efficacement plus de marchands et promouvoir des conseils d'experts.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo grâce à l'AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour transformer des scripts en vidéos professionnelles de manière efficace. Cette capacité technique simplifie la création de contenu engageant, parfait pour des tutoriels rapides ou des séries de vidéos pour les marchands.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer leurs logos et leurs schémas de couleurs préférés dans les vidéos. Cela garantit que chaque série de vidéos maintient une identité de marque cohérente et professionnelle, que ce soit pour la formation interne ou les communications externes avec les marchands.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos tutoriels techniques détaillées ?

Oui, HeyGen est conçu pour créer des vidéos tutoriels précises avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le redimensionnement de rapport d'aspect. Cela le rend idéal pour expliquer des processus complexes tels que les procédures de paiement de base ou la gestion des tuiles personnalisées pour les marchands.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos avec HeyGen pour les besoins de l'entreprise ?

Avec HeyGen, vous pouvez rapidement générer des vidéos de haute qualité à partir de scripts en utilisant sa plateforme intuitive, y compris la génération de voix off. Cette efficacité permet aux marchands de produire rapidement des séries de vidéos informatives pour former le personnel sur les opérations de point de vente ou les nouvelles fonctionnalités.

