Créez une vidéo produit dynamique de 45 secondes adaptée aux commerçants Shopify occupés, montrant comment ils peuvent transformer facilement les descriptions de produits en visuels captivants. Utilisez un style visuel rapide et épuré avec des coupes rapides mettant en avant les caractéristiques clés d'un produit, soutenu par une piste de fond énergique et une "Génération de voix off" claire qui explique les avantages, en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer rapidement des "vidéos produits" professionnelles.

