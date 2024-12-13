Créateur de vidéos produits Shopify : Augmentez vos ventes avec des vidéos engageantes

Pour les commerçants et propriétaires de boutiques Shopify, générez facilement des vidéos promotionnelles avec notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script pour un engagement accru.

Créez une vidéo produit dynamique de 45 secondes adaptée aux commerçants Shopify occupés, montrant comment ils peuvent transformer facilement les descriptions de produits en visuels captivants. Utilisez un style visuel rapide et épuré avec des coupes rapides mettant en avant les caractéristiques clés d'un produit, soutenu par une piste de fond énergique et une "Génération de voix off" claire qui explique les avantages, en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer rapidement des "vidéos produits" professionnelles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises novices en marketing vidéo, illustrant la simplicité de créer du contenu engageant. La vidéo doit présenter des visuels lumineux et accueillants démontrant l'interface intuitive du "créateur de vidéos produits e-commerce", complétée par un ton amical et dynamique d'un "avatar AI" charismatique qui narre les étapes pour développer facilement des "vidéos promotionnelles" efficaces.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour les propriétaires de boutiques Shopify qui souhaitent réutiliser leurs actifs existants en "vidéos produits" dynamiques qui augmentent l'engagement. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel avec des transitions fluides, démontrant comment les "images de produits" peuvent être facilement animées, avec une piste de fond moderne et inspirante et des "Sous-titres/légendes" clairs pour l'accessibilité, en utilisant le "Support de bibliothèque/média" de HeyGen pour enrichir le contenu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo élégante de 30 secondes destinée aux commerçants et marketeurs soucieux de leur marque, mettant l'accent sur la création de contenu professionnel et conforme à leur image de marque directement depuis leur intégration "Shopify app". Utilisez un style visuel cohérent et soigné qui met en avant la polyvalence des différents "Modèles & scènes", accompagné d'une musique de fond sophistiquée et d'une "Génération de voix off" confiante assurant que chaque "créateur de vidéos" peut maintenir son identité de marque unique sans effort.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos produits Shopify

Créez facilement des vidéos produits engageantes pour votre boutique Shopify afin de captiver les clients et mettre en valeur vos produits avec un flair professionnel.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre vidéo produit e-commerce en choisissant parmi une gamme de modèles professionnels ou commencez à partir de zéro en utilisant l'éditeur intégré.
2
Step 2
Ajoutez vos Médias Produits
Importez facilement vos images de produits et clips vidéo, ou utilisez une URL de produit pour extraire directement les médias. Organisez votre contenu avec l'éditeur intuitif par glisser-déposer.
3
Step 3
Personnalisez votre Vidéo
Élevez votre vidéo avec des fonctionnalités intelligentes comme les sous-titres automatiques pour assurer l'accessibilité et l'engagement. Personnalisez davantage avec des invites textuelles et un design conforme à votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création et exportez sans effort votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête pour votre boutique Shopify, les réseaux sociaux ou d'autres vidéos promotionnelles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients Convaincantes

Créez des vidéos de témoignages clients authentiques pour renforcer la confiance et mettre en avant les avantages des produits sur votre boutique Shopify et vos canaux marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos produits Shopify ?

HeyGen permet aux commerçants Shopify de créer rapidement des vidéos produits et des vidéos promotionnelles époustouflantes. Avec son Générateur de Vidéos AI et son éditeur intégré, vous pouvez personnaliser votre contenu vidéo, assurant un design conforme à votre marque qui résonne avec votre audience.

Est-il facile de créer des vidéos produits avec le Générateur de Vidéos AI de HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer, rendant simple pour quiconque de créer des vidéos produits engageantes. Vous pouvez utiliser des invites textuelles pour générer des vidéos AI avec des voix AI réalistes, rationalisant efficacement votre processus de création de vidéos.

Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos produits sont alignées avec ma marque ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de maintenir un design conforme à votre marque avec des logos et couleurs personnalisés. Vous pouvez facilement ajouter des superpositions de texte et divers effets vidéo pour personnaliser votre vidéo, garantissant que chaque vidéo produit reflète votre identité de marque unique.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos produits e-commerce ?

HeyGen se distingue en tant que créateur de vidéos produits e-commerce en offrant des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et une vaste bibliothèque de médias. Cela aide les commerçants et propriétaires de boutiques à produire des vidéos produits de haute qualité optimisées pour les réseaux sociaux et autres canaux marketing, directement depuis un puissant créateur de vidéos produits Shopify.

