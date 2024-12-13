Générateur de vidéos d'intégration Shopify : Créez des vidéos engageantes rapidement

Générez instantanément des vidéos produits époustouflantes en utilisant le Texte en vidéo à partir d'un script pour captiver votre audience.

Imaginez une vidéo vibrante de 45 secondes conçue pour les nouveaux propriétaires de boutiques Shopify désireux de créer leurs premiers "vidéos produits". Cette vidéo, avec son style visuel énergique comportant des coupes rapides et une bande sonore instrumentale positive, guide le public à travers l'utilisation des "Modèles & scènes" de HeyGen pour générer facilement un contenu d'intégration captivant qui met en valeur leurs produits.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une "vidéo promotionnelle" dynamique de 60 secondes ciblant les marketeurs du e-commerce cherchant à "Booster les ventes" avec un contenu de pointe. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des graphismes audacieux et une "voix AI" engageante et confiante pour la narration. Mettez en avant comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent présenter les caractéristiques clés des produits, rendant le marketing plus percutant et personnel.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes montrant comment les marques Shopify établies peuvent personnaliser leur "contenu de marque" en utilisant HeyGen. Visez une esthétique visuelle sophistiquée et moderne avec des couleurs de marque personnalisées et une musique de fond subtile et inspirante. Démontrez la flexibilité du "Support de bibliothèque média/stock" pour intégrer sans effort des éléments uniques et maintenir une identité de marque cohérente.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel facile à suivre de 50 secondes pour les entrepreneurs occupés, démontrant la puissance de HeyGen en tant que "générateur de vidéos AI" pour une "création de vidéos" rapide. Le style visuel doit être clair et convivial, avec un texte à l'écran clair et une voix off amicale et encourageante. Mettez l'accent sur la simplicité de transformer un script en une vidéo complète en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir d'un script", avec des "Sous-titres/captions" automatiques.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration Shopify

Créez facilement des vidéos d'intégration professionnelles pour votre boutique Shopify, guidant les nouveaux clients et améliorant leur première expérience.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos conçus pour guider vos clients Shopify à travers leur parcours d'intégration.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs spécifiques et le logo de votre marque, en incorporant les détails et messages uniques de vos produits.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments AI Engagés
Intégrez des avatars AI réalistes dans votre vidéo pour délivrer l'information clairement et établir une connexion efficace avec votre audience.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre vidéo avec les ratios d'aspect appropriés et exportez-la en haute qualité, prête pour une intégration fluide dans votre boutique Shopify.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Shopify Partageable pour les Réseaux Sociaux

.

Transformez sans effort des segments d'intégration en clips courts et engageants pour une portée plus large et une notoriété de marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes stratégies de marketing vidéo créatif ?

HeyGen vous permet d'élever vos vidéos marketing et vidéos promotionnelles en exploitant la génération vidéo AI avancée. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et une fonctionnalité robuste de texte en vidéo pour créer rapidement un contenu de marque engageant, transformant vos idées en récits visuellement captivants.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos produits engageantes pour ma boutique e-commerce ?

Absolument, HeyGen est un créateur exceptionnel de vidéos produits e-commerce conçu pour produire des vidéos produits de haute qualité. Notre plateforme offre divers modèles de vidéos et options de voix AI, rendant simple la génération de Vidéos Shoppable captivantes qui mettent efficacement en valeur vos produits et augmentent l'engagement.

Quel niveau de personnalisation ai-je lors de la création de vidéos avec HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation, vous permettant d'adapter chaque aspect de votre création vidéo. Vous pouvez utiliser des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, accéder à une riche bibliothèque de médias stock, et personnaliser le contenu vidéo avec une voix AI unique et des sous-titres AI pour une touche professionnelle.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour divers besoins de contenu ?

HeyGen simplifie la création vidéo grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et ses divers modèles de vidéos. Notre puissant générateur de vidéos AI rationalise le processus, vous permettant de produire efficacement tout, des vidéos explicatives aux vidéos de témoignages, garantissant que votre message est toujours clair et engageant.

