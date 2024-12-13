Générateur de Directives d'Expédition : Créez des Politiques Claires Rapidement

Simplifiez les politiques d'expédition complexes en vidéos engageantes pour vos clients et équipes, en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Répondez aux questions courantes des clients sur la politique d'expédition de votre entreprise et les options d'expédition internationale dans une vidéo concise de 30 secondes. Visez un style visuel propre et rassurant avec des graphiques animés et une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen, ainsi que des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Démontrez comment les entreprises peuvent rapidement produire du contenu vidéo professionnel sur les instructions d'expédition en utilisant HeyGen dans une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes. Ciblez les propriétaires de petites entreprises et les gestionnaires de commerce électronique, en mettant en avant une interface utilisateur moderne et en soulignant la puissance de la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script, soutenue par une bibliothèque de médias diversifiée pour des visuels convaincants.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo procédurale de 40 secondes pour le personnel d'entrepôt et le support client, expliquant clairement les différentes méthodes d'expédition et le processus correct pour gérer les retours. La vidéo doit adopter un style visuel instructif, étape par étape, avec une narration calme et des superpositions de texte à l'écran bien visibles, en tirant parti de la génération de voix off robuste de HeyGen et du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour un affichage optimal sur n'importe quel appareil.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Directives d'Expédition

Créez facilement des guides vidéo clairs et professionnels pour vos politiques d'expédition, assurant cohérence et compréhension facile pour vos clients ou membres d'équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Politique d'Expédition
Commencez par saisir votre politique d'expédition existante ou rédigez de nouvelles directives. Utilisez la puissante fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script de HeyGen pour transformer votre contenu écrit en un récit vidéo dynamique, servant de générateur personnel de politique d'expédition.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter professionnellement vos informations d'expédition. Améliorez votre message avec un modèle vidéo préconçu qui correspond à votre marque, rendant vos directives visuellement engageantes et faciles à suivre grâce à des modèles personnalisables.
3
Step 3
Appliquez des Détails d'Expédition Spécifiques
Intégrez des détails cruciaux tels que les options d'expédition internationale, les coûts d'expédition et les différentes méthodes d'expédition directement dans votre vidéo. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour aligner l'apparence et la sensation de la vidéo avec l'identité visuelle de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Générez votre vidéo complète d'instructions d'expédition, prête à être partagée avec les équipes de commerce électronique, les départements de formation ou directement avec les clients. Exploitez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour adapter la sortie de votre créateur de vidéo AI à n'importe quelle plateforme, communiquant efficacement les délais de livraison estimés et les informations de suivi.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo de politique d'expédition complète ?

HeyGen permet aux entreprises de générer facilement des vidéos engageantes sur les politiques d'expédition. Avec son créateur de vidéos AI avancé, vous pouvez convertir des politiques d'expédition détaillées de texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes, assurant une communication claire des informations essentielles comme les méthodes d'expédition et les délais de livraison estimés.

Quels avantages offre HeyGen pour la création de vidéos d'instructions d'expédition ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos d'instructions d'expédition, offrant des avantages significatifs pour les équipes de commerce électronique et les départements de formation. Sa suite de modèles personnalisables vous permet de produire rapidement des vidéos claires et professionnelles détaillant les procédures d'expédition internationale, les processus de retour et les techniques d'emballage appropriées.

HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de directives d'expédition pour divers scénarios logistiques ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un générateur efficace de directives d'expédition, capable de traiter divers scénarios logistiques. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour créer des guides spécifiques sur les réglementations d'expédition internationale, les décompositions des coûts d'expédition ou la gestion de types de marchandises particuliers, le tout présenté par des avatars AI engageants.

Pourquoi les entreprises de commerce électronique devraient-elles utiliser HeyGen pour les vidéos d'information sur l'expédition ?

Les entreprises de commerce électronique bénéficient énormément de l'utilisation de HeyGen pour articuler des informations cruciales sur l'expédition. Notre plateforme vous permet de produire facilement des vidéos expliquant les différentes méthodes d'expédition, détaillant les délais de livraison estimés et fournissant des conseils sur l'accès aux informations de suivi, améliorant ainsi la clarté pour les clients grâce à des modèles personnalisables.

