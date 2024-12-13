Créateur de Vidéos pour Entreprises de Transport pour la Croissance Logistique et Commerciale

Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée à des clients commerciaux potentiels, mettant en avant la portée mondiale et l'efficacité d'une entreprise de transport maritime. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des infographies animées mélangées à des séquences rapides de livraisons réussies, complétées par une narration confiante et optimiste d'un avatar AI expliquant les services clés, facilement créée grâce à la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes destinée aux petites et moyennes entreprises de transport maritime cherchant à optimiser leur marketing, en mettant en avant des solutions logistiques rapides. Adoptez un style visuel épuré et illustratif avec des couleurs vives et une voix off amicale et informative, en utilisant efficacement les vastes modèles et scènes de HeyGen pour lancer la création et véhiculer une image professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'annonce concise de 60 secondes pour les clients existants et nouveaux, dévoilant le nouveau service de livraison express d'une entreprise de transport maritime. Le style visuel doit être soigné et engageant, avec des séquences vidéo de haute qualité et un branding personnalisé, souligné par une voix off professionnelle et autoritaire générée sans effort grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative de 40 secondes conçue pour que les nouveaux employés ou clients comprennent un processus de transport complexe étape par étape. Le style visuel doit être clair et pédagogique, utilisant des graphiques faciles à suivre et des superpositions de texte, avec le récit habilement dérivé d'un script détaillé en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir précision et cohérence.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos pour Entreprises de Transport

Créez facilement des vidéos marketing et pour les réseaux sociaux professionnelles pour votre entreprise de logistique avec l'AI, boostant votre présence en ligne.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par sélectionner parmi divers **modèles vidéo** préconçus ou en saisissant directement votre script. Ce démarrage rapide vous aide à structurer votre message pour un impact maximal, rendant la création vidéo simple et efficace.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Narration
Remplissez vos scènes avec des visuels captivants pour illustrer vos services. Améliorez l'engagement et le professionnalisme en incorporant une **narration par avatar AI** pour délivrer votre script efficacement.
3
Step 3
Personnalisez pour Votre Marque
Personnalisez votre vidéo avec le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant les **contrôles de branding** de HeyGen. Cela vous permet de **personnaliser le contenu vidéo**, garantissant qu'il reflète l'identité professionnelle de votre entreprise de transport et se démarque sur n'importe quelle plateforme.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Une fois votre vidéo perfectionnée, **exportez facilement la vidéo** dans divers formats adaptés à différentes plateformes, des réseaux sociaux à votre site web. Partagez votre contenu de haute qualité pour atteindre efficacement votre audience et communiquer votre valeur.

Cas d'Utilisation

Présentez des Histoires de Réussite Client

Produisez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI mettant en avant des livraisons réussies et des témoignages de clients pour renforcer la confiance et la crédibilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos marketing créatives ?

Le créateur de vidéos avancé de HeyGen simplifie la création de vidéos marketing engageantes. Utilisez notre puissante fonctionnalité de texte à vidéo et la narration par avatar AI pour produire du contenu de haute qualité qui capte l'attention.

HeyGen peut-il aider mon entreprise de transport à créer rapidement des vidéos professionnelles ?

Absolument. HeyGen propose un éditeur vidéo intuitif avec une gamme de modèles vidéo professionnels conçus pour répondre à vos besoins en matière de création de vidéos logistiques. Personnalisez facilement le contenu vidéo avec votre image de marque et vos messages spécifiques pour augmenter vos ventes.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour raconter des histoires vidéo dynamiques ?

HeyGen permet aux utilisateurs de bénéficier de la narration dynamique par avatar AI et des capacités sophistiquées de génération de voix off. Créez des vidéos animées captivantes et renforcez votre message avec une bibliothèque multimédia diversifiée, rendant vos histoires vraiment percutantes.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos pour les réseaux sociaux et d'autres contenus personnalisés ?

Oui, HeyGen est conçu pour être polyvalent. Notre éditeur glisser-déposer vous permet de personnaliser facilement le contenu vidéo pour diverses plateformes, y compris les vidéos pour les réseaux sociaux. Vous pouvez exporter facilement des vidéos dans différents formats pour s'adapter parfaitement à vos besoins de distribution.

