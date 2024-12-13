Créateur de Vidéos de Passation de Service sans Effort avec AI

Générez des vidéos professionnelles de passation de service sans effort à partir de votre script. Améliorez la rétention des connaissances et simplifiez les flux de travail avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo professionnelle de passation de service de 45 secondes pour les responsables des opérations et les chefs d'équipe, en mettant l'accent sur des passations de service simplifiées. La vidéo doit présenter des visuels nets, corporatifs et informatifs avec une voix off claire et calme générée à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation engageant de 60 secondes conçu pour les nouveaux employés et le département de formation, visant une excellente rétention des connaissances. Utilisez un avatar AI accessible pour délivrer des messages encourageants avec un ton informatif, enrichi par des sous-titres pour plus de clarté et un style visuel global amical.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes mettant en avant des modèles personnalisables pour divers scénarios de passation de service départementale, ciblant les chefs de département et les équipes de branding. Mettez l'accent sur les contrôles de branding à travers des visuels vibrants et une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo moderne et épurée de 50 secondes pour les superviseurs de quart et les membres de l'équipe afin d'améliorer considérablement la communication lors des changements de quart. Cette vidéo engageante doit incorporer des coupes rapides et du texte à l'écran, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour créer des visuels convaincants avec une voix synthétique claire.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Passation de Service

Simplifiez votre communication opérationnelle et assurez des transitions fluides avec des vidéos professionnelles et engageantes de passation de service générées à l'aide de l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Passation de Service
Commencez par saisir vos mises à jour opérationnelles et informations clés directement dans la plateforme. Exploitez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo pour convertir automatiquement votre contenu écrit en dialogue parlé pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Renforcez votre message avec un présentateur convaincant. Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre équipe et délivrer des informations critiques de manière claire et cohérente.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque & Style
Personnalisez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec l'identité de votre organisation. Utilisez les contrôles de branding (logo, couleurs) pour vous assurer que chaque vidéo de passation de service reflète l'image professionnelle de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Générez facilement votre vidéo complète de passation de service. Notre plateforme prend en charge divers redimensionnements et exportations de ratios d'aspect, vous permettant de partager votre vidéo finale et engageante sur tous les canaux nécessaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Informations Complexes de Passation pour Plus de Clarté

Utilisez la vidéo AI pour expliquer clairement les détails opérationnels complexes et les procédures, garantissant que les informations critiques de passation de service sont facilement comprises et transmises avec précision.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles de passation de service ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, permettant aux responsables des opérations et aux chefs d'équipe de générer des vidéos de passation professionnelles à partir d'un script en utilisant des avatars AI et la génération de voix off. Cela assure des passations de service simplifiées et améliore la rétention des connaissances au sein des équipes.

Puis-je personnaliser le style visuel de mes vidéos de passation de service avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de branding robustes, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes qui s'alignent sur l'identité visuelle de leur entreprise. Vous pouvez facilement incorporer votre logo et vos couleurs préférées pour une apparence professionnelle et cohérente.

Quel rôle jouent les avatars AI et le texte-à-vidéo dans la solution de passation de service de HeyGen ?

HeyGen exploite les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo pour automatiser la production de modules de formation et de documentation opérationnelle. Cette technologie réduit considérablement les charges de travail manuelles et standardise la formation, améliorant l'efficacité globale et la communication pour les transitions de quart.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour les passations de service numériques ?

HeyGen transforme les passations de service numériques en offrant une plateforme de génération de vidéos de bout en bout qui automatise la création de contenu informatif. Cela simplifie le flux de travail, assure la rétention des connaissances et fournit une gestion robuste des enregistrements, améliorant la responsabilité et l'efficacité opérationnelle.

