Créateur de Vidéos pour Actionnaires : Engagez les Investisseurs avec l'AI
Transformez vos mises à jour pour les investisseurs en visuels captivants et transmettez votre message puissamment avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo inspirante de 45 secondes pour l'anniversaire d'entreprise célébrant une étape importante de l'entreprise, destinée aux équipes internes et aux réseaux sociaux publics. Adoptez un style visuel vibrant et dynamique avec une musique de fond entraînante, mettant en avant des images historiques et des projections futures. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit visuellement riche qui renforce l'image de marque de l'entreprise.
Produisez une vidéo succincte de 30 secondes pour les plateformes de médias sociaux afin de présenter rapidement une nouvelle fonctionnalité de produit aux clients potentiels. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle énergique et moderne, complétée par une voix off engageante et rythmée. Assurez-vous qu'elle est parfaitement optimisée pour diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Développez une vidéo informative de 90 secondes expliquant des mises à jour logicielles internes complexes, spécifiquement pour les nouveaux employés lors de l'intégration. La présentation visuelle doit être claire et pédagogique, avec des graphiques animés et une voix off calme et articulée. Créez cette vidéo AI efficacement en générant la vidéo à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, augmentée de sous-titres pour l'accessibilité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produisez des Mises à Jour Opportunes pour les Investisseurs.
Créez et distribuez rapidement des mises à jour vidéo professionnelles pour tenir les investisseurs informés et engagés.
Célébrez les Étapes Importantes de l'Entreprise avec des Vidéos AI.
Célébrez visuellement les réalisations et anniversaires de l'entreprise pour informer et engager les parties prenantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes communications vidéo pour les actionnaires ?
HeyGen, en tant que créateur de vidéos AI de premier plan, vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles pour les actionnaires. Exploitez les avatars AI et la fonction texte-à-vidéo pour fournir des mises à jour convaincantes aux investisseurs qui renforcent les relations avec les parties prenantes.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos avec l'image de marque de l'entreprise ?
Absolument ! HeyGen est un puissant créateur de vidéos d'entreprise qui vous permet de personnaliser facilement vos vidéos avec l'image de marque de l'entreprise. Utilisez des modèles conçus professionnellement, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et un éditeur glisser-déposer pour créer des vidéos AI engageantes et de haute qualité qui s'alignent sur l'identité de votre marque.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?
HeyGen offre une plateforme intuitive pour créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte-à-vidéo AI. Ses fonctionnalités robustes, y compris la génération de voix off et une riche bibliothèque multimédia, simplifient le processus de création vidéo, en faisant un créateur de vidéos d'entreprise idéal pour divers besoins corporatifs comme les vidéos d'anniversaire d'entreprise et les étapes importantes de l'entreprise.
Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents formats et plateformes vidéo ?
HeyGen garantit que vos vidéos sont prêtes pour n'importe quelle plateforme grâce à des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation. Que vous ayez besoin de contenu pour les réseaux sociaux, des vidéos de produits ou des communications internes, les outils vidéo AI de HeyGen vous aident à créer des clips courts engageants à partir d'enregistrements d'écran ou de photos.