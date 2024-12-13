HeyGen garantit que vos vidéos sont prêtes pour n'importe quelle plateforme grâce à des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation. Que vous ayez besoin de contenu pour les réseaux sociaux, des vidéos de produits ou des communications internes, les outils vidéo AI de HeyGen vous aident à créer des clips courts engageants à partir d'enregistrements d'écran ou de photos.