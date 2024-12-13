Générateur de Vidéos de Mise à Jour pour Actionnaires : Engagez les Investisseurs avec l'IA

Engagez les actionnaires avec des mises à jour vidéo dynamiques créées sans effort en utilisant des avatars AI professionnels et une narration visuelle.

Créez une mise à jour vidéo professionnelle de 60 secondes pour les équipes de relations avec les investisseurs, mettant en avant les faits marquants financiers trimestriels. Le style visuel doit être élégant et corporatif, avec un avatar AI délivrant les principaux indicateurs avec une voix off confiante et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des données complexes de manière claire et engager efficacement les actionnaires.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une mise à jour vidéo dynamique de 90 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises cherchant une communication efficace avec les parties prenantes. La vidéo doit avoir un style visuel engageant, riche en infographies, complété par une musique de fond entraînante, pour illustrer la croissance de l'entreprise et les projections futures. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement une narration visuelle convaincante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour vidéo multilingue d'une minute pour les entreprises mondiales visant à engager des actionnaires internationaux diversifiés. L'esthétique visuelle doit être moderne et globale, utilisant des graphiques épurés et des transitions fluides, tandis que l'audio présente une voix off AI en plusieurs langues. Employez la génération de voix off de HeyGen pour traduire et délivrer sans effort des informations critiques à un public mondial.
Exemple de Prompt 3
Concevez une présentation vidéo de 2 minutes pour les responsables marketing, démontrant la proposition de valeur d'un nouveau produit avec un style de vidéo explicative. La présentation visuelle doit être créative et éducative, utilisant un mélange de médias de stock et de texte animé, accompagnée d'une narration claire. Transformez votre script directement en une vidéo captivante en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, assurant une communication rentable.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise à Jour pour Actionnaires

Créez rapidement des mises à jour professionnelles et engageantes pour les actionnaires. Exploitez l'IA pour transformer votre communication, favorisant de meilleures connexions avec les parties prenantes grâce à des vidéos dynamiques.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message pour vos "vidéos de mise à jour pour actionnaires". Notre plateforme convertit efficacement votre texte en une vidéo dynamique en utilisant "Texte en vidéo à partir de script", posant les bases d'une communication claire.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre contenu en choisissant parmi une gamme d'"avatars AI" professionnels ou exploitez nos "Modèles & scènes" pour assurer un look captivant et soigné pour votre mise à jour.
3
Step 3
Affinez avec la Marque & l'Accessibilité
Incorporez les "contrôles de marque (logo, couleurs)" uniques de votre entreprise et améliorez l'expérience des spectateurs avec des "sous-titres générés automatiquement" pour une meilleure accessibilité et clarté.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre mise à jour vidéo professionnelle et exportez-la efficacement en utilisant le "redimensionnement & exportation de rapport d'aspect" flexible, prête à "engager les actionnaires" sur tous vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Communications Dynamiques pour les Actionnaires

.

Générez sans effort des messages vidéo concis et percutants pour tenir les investisseurs informés et engagés avec des mises à jour opportunes et accessibles sur toutes les plateformes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles de mise à jour pour les actionnaires ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des modèles alimentés par l'IA pour simplifier la production de mises à jour vidéo professionnelles, transformant le texte en une narration visuelle engageante sans montage complexe. Cela en fait un générateur de vidéos de mise à jour pour actionnaires efficace pour une communication dynamique.

HeyGen peut-il faciliter la communication multilingue avec les parties prenantes pour un public mondial ?

Oui, HeyGen améliore la communication avec les parties prenantes en offrant des voix off AI robustes et la capacité de traduire des vidéos, rendant facile la création de mises à jour vidéo multilingues. Les sous-titres générés automatiquement garantissent en outre que votre message est accessible et engage les actionnaires du monde entier.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour créer des présentations vidéo engageantes ?

HeyGen offre une plateforme intuitive avec des scènes vidéo personnalisables et une large gamme de modèles alimentés par l'IA, permettant aux entreprises de produire rapidement des mises à jour vidéo dynamiques. Cela permet des présentations vidéo professionnelles qui engagent véritablement les actionnaires avec un minimum d'effort.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour assurer la cohérence de la marque dans les vidéos de mise à jour pour actionnaires ?

Absolument. HeyGen inclut des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer sans effort le logo de votre entreprise, des couleurs de marque spécifiques et des ressources médiatiques uniques dans vos présentations vidéo. Cela garantit que chaque mise à jour vidéo professionnelle reflète parfaitement l'identité de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo