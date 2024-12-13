Créateur de Vidéos de Rapport aux Actionnaires : Créez des Mises à Jour Annuelles Engagantes

Impressionnez les investisseurs avec des vidéos de rapport annuel époustouflantes en utilisant le Texte en vidéo à partir d'un script.

Développez une vidéo de rapport annuel convaincante de 60 secondes, conçue pour les actionnaires et les investisseurs, avec un style visuel professionnel et axé sur les données, complété par une narration claire et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer sans effort votre aperçu financier préparé en contenu visuel captivant, en employant un "avatar AI" pour délivrer les messages clés et impressionner vos parties prenantes avec une présentation soignée de la performance de l'entreprise et des perspectives futures.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de rapport financier engageante de 45 secondes ciblant les parties prenantes et les communications internes, en utilisant une esthétique visuelle dynamique et moderne avec une musique de fond entraînante. Élaborer un message succinct qui exploite la fonctionnalité robuste de "génération de voix off" de HeyGen pour une explication vivante des réalisations de l'entreprise et utilisez la vaste "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour enrichir le récit, élevant efficacement le message interne et externe de votre marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de rapport aux actionnaires percutante de 30 secondes axée sur un point fort financier critique ou une brève mise à jour de l'entreprise, spécifiquement pour les investisseurs actuels et potentiels. Le style visuel doit être concis et visuellement épuré, mettant en avant les indicateurs clés à travers des graphiques à l'écran, délivrés par un "avatar AI" autoritaire. Exploitez les "modèles et scènes" préconçus de HeyGen pour assembler rapidement un argumentaire vidéo professionnel et convaincant qui capte l'attention et inspire confiance.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de rapport annuel informative de 90 secondes pour les principales parties prenantes et les membres du conseil, fournissant un aperçu sophistiqué des initiatives stratégiques et des projections futures. Le style visuel et audio doit être professionnel et informatif, en privilégiant une visualisation claire des données et une narration professionnelle. Assurez une accessibilité et un impact maximum en incorporant des "sous-titres/légendes" et en utilisant le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour garantir que le rapport est parfaitement adapté à diverses plateformes de visualisation, aidant vos insights à avoir un impact durable.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport aux Actionnaires

Transformez des données financières complexes en rapports vidéo engageants pour vos actionnaires et parties prenantes. Créez facilement des vidéos de rapport annuel professionnelles avec des outils alimentés par AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles de vidéos professionnels, ou collez votre script existant pour exploiter les capacités de Texte en vidéo à partir d'un script et lancer votre processus de création.
2
Step 2
Ajoutez des Données et des Visuels
Améliorez votre rapport en téléchargeant vos données financières, graphiques et réalisations de l'entreprise. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/soutien de stock pour incorporer des séquences de stock et des images pertinentes.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Présentateur et Voix
Donnez vie à votre rapport en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos données et délivrer votre message avec une narration générée par AI.
4
Step 4
Exportez Votre Rapport Professionnel
Affinez votre vidéo avec un branding personnalisé, puis exportez sans effort votre rapport aux actionnaires final dans divers ratios d'aspect pour une distribution fluide à vos parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des communications percutantes pour les investisseurs

.

Créez rapidement des communications vidéo à fort impact pour présenter la performance financière et la vision stratégique aux investisseurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de rapport annuel ou de rapport aux actionnaires ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos de rapport annuel et de rapport aux actionnaires convaincantes, vous permettant de communiquer facilement les principales réalisations financières aux investisseurs et parties prenantes. Utilisez nos modèles de vidéos prêts à l'emploi et nos puissantes fonctionnalités d'édition pour créer efficacement des vidéos de rapport financier professionnelles.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de communication financière et avec les investisseurs ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés et une narration générée par AI, transformant vos scripts en vidéos de présentation aux investisseurs dynamiques. Cela permet une génération de voix off professionnelle et des présentations engageantes, élevant vos communications externes.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos de rapport financier pour maintenir la cohérence de la marque ?

Absolument. HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris des contrôles de marque pour ajouter votre logo et vos couleurs d'entreprise, garantissant que vos vidéos de rapport financier reflètent un branding professionnel. Vous pouvez également personnaliser les modèles de vidéos et ajouter vos propres médias pour vous aligner sur votre identité d'entreprise.

Comment HeyGen garantit-il que les rapports financiers sont engageants pour les parties prenantes et les investisseurs ?

HeyGen vous permet de créer des argumentaires vidéo convaincants et des vidéos de rapport financier qui impressionnent vos parties prenantes et investisseurs avec des visuels dynamiques et un message clair. Incorporez la visualisation des données, des séquences de stock et des médias personnalisés pour élever votre marque et rendre l'information complexe accessible.

