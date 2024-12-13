Créez rapidement une vidéo tutorielle de configuration époustouflante

Produisez des vidéos de formation engageantes sans effort, en exploitant la génération de voix off professionnelle pour des instructions claires et concises.

531/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation engageante de deux minutes pour les propriétaires de petites entreprises, présentant la configuration physique de nouveaux équipements de bureau pour leurs employés. Cette vidéo doit adopter un style visuel pratique et concret, avec un avatar AI démontrant clairement le processus sur un fond musical entraînant et encourageant, avec des instructions parlées précises. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour offrir des conseils cohérents et amicaux tout au long de la formation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les créateurs de contenu en herbe, offrant des conseils rapides sur la façon de réaliser une vidéo tutorielle qui se démarque. Le style visuel doit être vibrant avec des graphismes engageants, des transitions rapides et une esthétique moderne, accompagnés d'une piste audio énergique et informative. Intégrez les modèles et scènes de HeyGen pour afficher un look professionnel et un branding personnalisable sans effort.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo élégante de 90 secondes démontrant le processus d'édition simplifié au sein d'un logiciel de tutoriel vidéo de premier plan, ciblant les équipes marketing qui ont besoin de produire rapidement des démonstrations de produits de haute qualité. La présentation visuelle doit être professionnelle et efficace, avec des superpositions de texte animées et des transitions fluides et nettes, complétées par une partition instrumentale sophistiquée. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour des explications textuelles claires sans nécessiter de voix off.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la vidéo tutorielle de configuration

Créez des vidéos tutoriels engageantes et efficaces avec facilité, guidant votre audience à travers des processus complexes étape par étape.

1
Step 1
Créez votre script
Définissez les informations clés de votre tutoriel. Rédigez un script clair et concis détaillant chaque action pour guider efficacement votre audience. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour préparer votre contenu, formant un guide étape par étape solide.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels et votre voix
Choisissez un avatar AI pour présenter le contenu de votre tutoriel, augmentant l'engagement sans nécessiter de présence caméra. Combinez cela avec nos voix off professionnelles pour expliquer chaque étape clairement.
3
Step 3
Appliquez le branding et les sous-titres
Appliquez l'identité unique de votre marque à votre vidéo tutorielle en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs). Cela garantit que votre contenu s'aligne parfaitement avec le style visuel de votre entreprise, améliorant votre vidéo pédagogique.
4
Step 4
Exportez et partagez votre guide
Finalisez votre vidéo tutorielle en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exports dans la résolution souhaitée pour des plateformes comme la vidéo YouTube. Cela rend le partage de votre guide précieux simple et efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des tutoriels sur les plateformes sociales

.

Transformez les tutoriels de configuration en vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux, favorisant une compréhension rapide et une distribution plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo tutorielle de configuration ?

HeyGen simplifie la création d'une "vidéo tutorielle de configuration" en convertissant des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI et des "voix off professionnelles". Vous pouvez utiliser des "modèles" préconçus pour "créer rapidement une vidéo tutorielle" sans avoir besoin de connaissances approfondies en "logiciel de tutoriel vidéo", accélérant ainsi considérablement votre flux de travail.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour les voix off professionnelles et l'accessibilité ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour générer des "voix off professionnelles" de haute qualité et améliorer l'accessibilité des vidéos. Les utilisateurs peuvent générer automatiquement des "transcriptions AI" et des "sous-titres" directement sur la plateforme, garantissant une communication claire et une portée plus large pour leur contenu.

HeyGen peut-il simplifier le processus d'édition pour les vidéos pédagogiques ?

Absolument, HeyGen simplifie considérablement le "processus d'édition" pour le contenu "vidéo pédagogique". Notre "montage vidéo basé sur le texte" vous permet d'affiner votre vidéo en modifiant simplement le script, rendant les ajustements complexes aussi simples que la modification de texte.

HeyGen prend-il en charge l'intégration de l'enregistrement d'écran pour des vidéos de formation détaillées ?

Oui, HeyGen permet une intégration transparente de vos séquences "d'enregistrement d'écran" dans des "vidéos de formation" complètes. Cela vous permet de combiner des démonstrations en direct avec des explications générées par AI et des avatars, créant un "guide étape par étape" dynamique et efficace pour tout processus.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo