Générateur de Vidéos de Présentation de Service : AI pour une Documentation Facile

Créez sans effort des documentations vidéo générées par AI et des vidéos tutoriels avec les avatars AI de HeyGen pour un onboarding simplifié.

Produisez une vidéo de présentation de service concise d'une minute, démontrant l'installation initiale de notre nouveau système CRM pour les nouveaux utilisateurs. Le style visuel doit être épuré et direct, en se concentrant sur des enregistrements d'écran clairs et étape par étape, complétés par une voix off professionnelle générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, guidant le public de manière fluide à travers chaque action essentielle. Cette pièce pédagogique servira de point d'entrée idéal pour naviguer efficacement dans notre service.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes internes nécessitant une formation et une conformité sur notre nouvelle procédure de signalement de bugs, envisagez de créer une vidéo détaillée de 1,5 minute pour créer une documentation vidéo. Un style visuel instructif et engageant est essentiel, en utilisant les avatars AI de HeyGen et divers modèles et scènes pour illustrer les processus avec des éléments animés. L'audio doit maintenir un ton engageant mais amical, garantissant que tous les membres de l'équipe saisissent efficacement la nouvelle procédure opérationnelle standard.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo explicative percutante de 45 secondes est nécessaire pour mettre en avant notre dernière fonctionnalité produit, destinée aux clients potentiels ou aux nouveaux employés lors de l'intégration. La présentation visuelle doit être moderne et alignée sur la marque, en utilisant la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des visuels convaincants et des sous-titres/captions clairs pour améliorer l'accessibilité. Associez cela à une voix off dynamique et professionnelle pour transmettre la proposition de valeur rapidement et de manière mémorable.
Exemple de Prompt 3
Développez un tutoriel vidéo AI approfondi de 2 minutes axé sur l'intégration de notre API avec un service tiers populaire, spécifiquement pour les développeurs et les utilisateurs avancés. Le style visuel doit être détaillé et professionnel, incorporant des enregistrements d'écran nets et des extraits de code faciles à suivre, optimisés pour diverses plateformes à l'aide du redimensionnement et des exports de rapport d'aspect de HeyGen. Une voix off calme et articulée, idéalement générée via la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, garantira une livraison précise des instructions techniques, constituant un ajout précieux à notre bibliothèque de tutoriels vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Présentation de Service

Transformez rapidement des processus complexes en documentations vidéo claires et engageantes avec des outils alimentés par AI. Générez des présentations professionnelles sans effort.

1
Step 1
Enregistrez Votre Présentation
Utilisez notre fonctionnalité d'enregistrement d'écran pour capturer sans effort les étapes de votre service, en vous assurant que chaque détail est inclus pour une documentation complète.
2
Step 2
Ajoutez une Narration Alimentée par AI
Améliorez la clarté et l'engagement avec la génération de voix off. Il vous suffit d'entrer votre script, et notre AI crée une voix off au son naturel pour votre vidéo de présentation.
3
Step 3
Appliquez un Branding Professionnel
Utilisez les contrôles de branding pour personnaliser votre vidéo avec votre logo, vos couleurs de marque et vos modèles, garantissant un aspect cohérent et soigné pour votre création vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Documentation Vidéo
Avec le redimensionnement de rapport d'aspect et les exports, finalisez votre documentation vidéo AI dans divers formats, prête à être partagée sur les plateformes ou intégrée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

.

Transformez des descriptions de services complexes et des procédures opérationnelles en vidéos générées par AI claires et accessibles, améliorant la compréhension et la conformité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation de service ?

HeyGen utilise une AI avancée pour agir comme un générateur efficace de vidéos de présentation de service. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos AI professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off générées par AI, simplifiant considérablement le processus de création vidéo pour la documentation et l'onboarding.

HeyGen peut-il aider à produire une documentation vidéo générée par AI pour les SOP ?

Absolument. HeyGen est un outil puissant pour produire des documentations vidéo générées par AI, facilitant la création de SOP avec AI. Vous pouvez construire des bibliothèques de vidéos tutoriels complètes avec des descriptions étape par étape, des visuels engageants et des voix off automatisées, garantissant un onboarding et des opérations de support cohérents.

Quelles options de personnalisation sont disponibles dans l'éditeur vidéo de HeyGen ?

L'éditeur vidéo robuste de HeyGen offre une personnalisation étendue. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding avec votre logo et vos couleurs, intégrer des médias d'une bibliothèque diversifiée, et utiliser le redimensionnement de rapport d'aspect pour diverses plateformes. Cela garantit que votre sortie de créateur de vidéos explicatives s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen utilise-t-il pour la génération de vidéos ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée, pour produire des vidéos AI de haute qualité. Notre plateforme convertit efficacement le texte en vidéo à partir d'un script, simplifiant les flux de travail de création vidéo complexes pour tout utilisateur.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo