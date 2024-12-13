Créateur de Vidéos de Service en Ligne : Créez des Vidéos d'Entreprise Époustouflantes
Transformez vos scripts en vidéos marketing engageantes sans effort grâce à la puissante technologie de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing énergique de 30 secondes pour les plateformes de médias sociaux, ciblant les équipes marketing et les gestionnaires de médias sociaux cherchant à augmenter l'engagement ; concevez-la avec une approche visuelle dynamique et rapide, une musique de fond entraînante et des visuels vibrants, en incorporant les avatars AI de HeyGen pour ajouter une touche humaine à vos vidéos sociales.
Produisez une vidéo produit informative de 60 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux marketeurs de produits, mettant en avant les caractéristiques clés d'un nouveau gadget avec un style visuel élégant et de haute qualité et une voix off professionnelle, en tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver les séquences parfaites pour vos projets de plateforme de création vidéo.
Concevez une mise à jour de communication interne concise de 20 secondes en utilisant un style visuel moderne et épuré et une narration claire, destinée aux communicateurs d'entreprise et aux chefs d'équipe ayant besoin de partager rapidement des informations, en profitant des modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création d'une vidéo de service professionnelle en ligne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour des produits et services qui génèrent des résultats exceptionnels avec l'assistance AI.
Contenu Engagé pour les Médias Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et clips captivants pour les médias sociaux afin d'améliorer votre présence en ligne et d'engager votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos de service en ligne efficace ?
HeyGen est une plateforme de création vidéo AI de premier plan qui permet aux entreprises de produire rapidement des vidéos de service professionnelles. Ses outils vidéo AI avancés, y compris le texte-à-vidéo et les avatars AI personnalisables, simplifient l'ensemble du processus de production vidéo.
HeyGen peut-il créer divers types de vidéos d'entreprise ?
Absolument ! En tant que créateur de vidéos d'entreprise polyvalent, HeyGen prend en charge la création de contenus divers, allant des vidéos marketing engageantes et vidéos sociales aux vidéos produits informatives et vidéos explicatives, le tout avec une qualité professionnelle.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les utilisateurs ?
HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à sa plateforme intuitive, offrant une large gamme de modèles personnalisables et une interface conviviale. Avec des fonctionnalités comme le glisser-déposer et des outils d'édition vidéo robustes, vous pouvez facilement créer et affiner vos présentations animées.
HeyGen prend-il en charge le branding et la localisation pour les vidéos ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo. De plus, il propose la génération automatique de voix off et de sous-titres/légendes pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos efforts de marketing vidéo.