Créateur de Vidéos de Formation de Service : Simplifiez l'Intégration avec l'AI
Créez des vidéos de formation engageantes plus rapidement que jamais avec des avatars AI pour la formation technique et la conformité.
Développez une vidéo de 45 secondes destinée aux équipes de formation et développement, illustrant comment mettre à jour facilement les supports de formation technique existants. Le style visuel et audio doit être direct et instructif, avec des enregistrements d'écran et des explications étape par étape, soutenus par une voix off précise et informative. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement de nouvelles versions.
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 30 secondes destinée à une main-d'œuvre mondiale, couvrant une mise à jour critique de la politique. Le style visuel doit être formel et autoritaire, utilisant des graphiques épurés et du texte à l'écran pour mettre en évidence les règlements importants, tandis que l'audio fournit une narration calme et claire dans diverses langues. Assurez l'accessibilité et la compréhension pour des publics diversifiés en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen, un élément clé pour une expérience de lecteur vidéo multilingue.
Concevez une vidéo de 75 secondes pour l'habilitation des ventes afin de motiver et former les équipes de vente sur le lancement d'un nouveau produit. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, intégrant des démonstrations de produits, des témoignages et une musique de fond énergique, accompagnés d'une voix off enthousiaste. Améliorez l'attrait visuel et l'engagement en commençant par une mise en page professionnelle à l'aide des modèles et scènes de HeyGen.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Obtenez de meilleurs résultats pour la formation de service avec des vidéos alimentées par l'AI qui captent l'attention et améliorent la rétention de l'apprentissage.
Étendez la Portée de la Formation à l'Échelle Mondiale.
Développez un contenu de formation diversifié pour des équipes mondiales, en exploitant des capacités multilingues pour éduquer les apprenants dans plus de 140 langues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour les équipes de formation et développement ?
HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos de formation AI intuitif, permettant aux équipes de formation et développement de produire rapidement des vidéos de formation engageantes pour l'intégration, la formation technique et la formation à la conformité. Cela simplifie considérablement la production de vidéos de formation et réduit les coûts.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour la formation mondiale et les mises à jour faciles ?
HeyGen exploite des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité dans plus de 140 langues, garantissant que vos vidéos de formation sont accessibles à l'échelle mondiale. Sa plateforme facilite également les mises à jour de contenu sans tournages coûteux, gardant votre matériel à jour.
HeyGen peut-il prendre en charge divers types de formation de service, tels que le contenu de conformité ou technique ?
Absolument. HeyGen sert de créateur de vidéos de formation de service polyvalent, idéal pour créer des formations à la conformité complètes, des formations techniques détaillées et des contenus d'habilitation des ventes percutants. Il utilise des avatars AI et des capacités de texte à vidéo pour offrir des instructions claires.
Pourquoi les vidéos de formation créées avec HeyGen sont-elles plus engageantes pour les apprenants ?
HeyGen garantit des vidéos de formation engageantes en mettant en vedette des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles qui transforment les scripts standard en expériences d'apprentissage dynamiques. Cette innovation élève considérablement l'impact de votre production de vidéos de formation, capturant l'attention des apprenants.