Générateur de Vidéos de Formation de Service : Créez des Cours Engagés
Donnez à vos équipes les moyens de créer des vidéos de formation engageantes et de haute qualité ainsi que des guides pratiques, réalisés sans effort grâce aux avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un guide pratique concis de 30 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle pour les clients existants. La vidéo doit être visuellement dynamique et utiliser une approche 'Modèles & scènes' pour un assemblage rapide, transformant un script simple en une vidéo soignée via le générateur de texte en vidéo de HeyGen. L'audio doit être entraînant et instructif, avec un accent sur des visuels clairs et étape par étape pour informer rapidement les utilisateurs sur la nouvelle fonctionnalité.
Développez une vidéo marketing persuasive de 45 secondes destinée aux clients potentiels, mettant en avant les avantages d'un nouveau service. Cette vidéo nécessite un style visuel élégant et moderne, en s'appuyant sur la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer les concepts clés. Elle doit incorporer des sous-titres/captions nets pour améliorer l'accessibilité et garantir que le message, délivré par une voix AI confiante, résonne fortement avec les objectifs d'activation des ventes.
Concevez une vidéo détaillée de 90 secondes pour les équipes techniques internes, fournissant une documentation vidéo complète pour une mise à jour procédurale complexe. La présentation visuelle doit être claire et précise, avec une voix AI calme et autoritaire guidant les spectateurs à travers chaque étape du matériel de formation. Assurez-vous que la vidéo peut être facilement adaptée à différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, en maintenant une haute qualité pour toutes les expériences de formation interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Efficacité de la Formation.
Élevez les vidéos de formation de service avec l'AI pour améliorer significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances au sein de votre équipe.
Étendez la Portée de la Formation.
Produisez rapidement des cours de formation diversifiés et développez vos initiatives de formation de service pour atteindre efficacement un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ?
Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de formation engageantes en convertissant du texte en vidéo avec des avatars AI réalistes. Cela simplifie le processus de développement de matériel de formation de haute qualité et de contenu d'intégration des employés.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans tout mon contenu vidéo ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques et des polices dans les modèles de vidéo, assurant ainsi la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos marketing et votre documentation vidéo. Cela aide à renforcer votre identité de marque sans effort.
Quelles sont les capacités de HeyGen pour créer des vidéos dans plusieurs langues ?
HeyGen prend en charge la création de vidéos dans plus de 140 langues, offrant des traductions vidéo fluides avec un générateur de voix AI avancé et un audio synchronisé. Cela permet aux entreprises d'atteindre efficacement des audiences mondiales avec du contenu localisé, comme des guides pratiques et des vidéos d'activation des ventes.
Quelles fonctionnalités de HeyGen simplifient la création de vidéos marketing et de guides pratiques ?
L'éditeur de studio intuitif de HeyGen et ses divers modèles de vidéo simplifient la création, vous permettant de transformer des invites textuelles en vidéos marketing professionnelles et en guides pratiques. Ce puissant générateur de texte en vidéo permet une production de contenu rapide et des mises à jour faciles, économisant ainsi considérablement du temps.