Générateur de Vidéos de Résumé de Service : Résumez les Vidéos Rapidement

Gagnez du temps instantanément avec notre résumeur vidéo AI. Distillez rapidement les points clés et créez des résumés engageants avec une génération de voix off fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux éducateurs et étudiants, illustrant la puissance d'un Résumeur de Vidéos YouTube pour extraire les points clés du contenu éducatif. Adoptez un style visuel engageant et éducatif avec un texte à l'écran clair et dynamique et une voix off articulée et encourageante. Mettez en avant la facilité de générer des résumés concis et utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et renforcer l'apprentissage.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de présentation dynamique d'une minute pour les créateurs de contenu et les marketeurs, mettant en avant l'efficacité d'un générateur de vidéos de résumé de service pour des opérations de résumé en lot. Le style visuel et audio doit être créatif et énergique, avec des exemples de contenu divers et une voix off persuasive. Montrez comment les Modèles & scènes de HeyGen peuvent être utilisés pour adapter rapidement les résumés à diverses plateformes de médias sociaux et besoins marketing.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux développeurs et passionnés de technologie intéressés par les nouveaux outils AI, en se concentrant sur le processus technique de comment résumer une vidéo en texte, en mettant spécifiquement en avant la génération de transcriptions. Le style visuel doit être épuré et technique, avec des enregistrements d'écran de l'interface de l'outil, soutenus par une voix off précise et informative. Démontrez la clarté et la précision obtenues avec la génération de voix off de HeyGen, assurant une présentation professionnelle et technique.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Résumé de Service

Transformez rapidement un contenu vidéo long en résumés concis et engageants grâce à l'AI, vous faisant gagner du temps et fournissant des insights clés efficacement.

1
Step 1
Collez Votre Texte de Résumé
Commencez par coller votre texte de résumé ou script existant. Ce contenu formera la base de votre vidéo, en utilisant la capacité principale de HeyGen "Texte en vidéo à partir d'un script".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre résumé. Cela apporte une touche humaine à votre vidéo sans avoir besoin d'une caméra ou d'un studio.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et la Voix
Personnalisez davantage votre vidéo en affinant le script et en générant une "génération de voix off" professionnelle. Cela garantit que les points clés de votre résumé sont clairement articulés.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Avec tous les éléments en place, procédez à la génération de votre vidéo de résumé finale. Utilisez le "redimensionnement d'aspect-ratio et les exports" pour la préparer pour n'importe quelle plateforme, vous aidant à gagner du temps et des efforts.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation & le Développement

Produisez des résumés vidéo concis de modules de formation, augmentant l'engagement et la rétention des informations clés pour les employés et stagiaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen génère-t-il des vidéos à partir d'un script ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre script en contenu vidéo engageant. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'avatars AI et personnaliser leur génération de voix off pour donner vie à leur message de manière efficace.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques et des polices pour une représentation cohérente de la marque. Vous pouvez également utiliser nos modèles & scènes et notre vaste bibliothèque de médias pour adapter votre vidéo exactement à vos besoins.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles inclure des sous-titres et être optimisées pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen inclut automatiquement des sous-titres/captions avec votre vidéo générée pour améliorer l'accessibilité et l'engagement. Vous pouvez également optimiser votre sortie avec un redimensionnement d'aspect-ratio et des exports adaptés à différentes plateformes de médias sociaux et de visionnage, y compris YouTube.

HeyGen simplifie-t-il le flux de production vidéo pour les créateurs ?

HeyGen simplifie considérablement la production vidéo en convertissant le texte en vidéo à partir d'un script de manière fluide. Cette plateforme alimentée par l'AI automatise plusieurs étapes, permettant aux créateurs de produire efficacement du contenu de qualité professionnelle sans logiciel de montage complexe, aidant ainsi à gagner du temps.

