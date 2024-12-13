Créateur de Vidéos Promotionnelles de Service : Stimulez la Croissance de Votre Entreprise
Concevez facilement des promos marketing captivantes grâce à nos nombreux Modèles & scènes, parfaits pour les petites entreprises et les réseaux sociaux.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative éducative de 45 secondes conçue pour les entrepreneurs férus de technologie, introduisant un service logiciel complexe. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle élégante et informative avec un texte clair et concis à l'écran et une voix off professionnelle générée par l'IA. Illustrez comment la capacité robuste de génération de Voix off de HeyGen simplifie le processus de production de vidéos 'explicatives' de haute qualité sans avoir besoin d'équipement de studio.
Créez une publicité percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux spécialistes du marketing digital et aux créateurs de contenu cherchant à augmenter l'engagement en ligne. La vidéo doit être rapide, visuellement frappante, avec des graphismes tendance et des effets sonores accrocheurs, optimisée pour une consommation rapide. Démontrez comment les Sous-titres automatiques de HeyGen assurent une portée et une accessibilité maximales sur toutes les plateformes 'sociales', quel que soit le mode de lecture sonore.
Produisez une démonstration sophistiquée de 60 secondes du 'créateur de vidéos promotionnelles de service' ciblant les agences créatives et les producteurs vidéo indépendants, en mettant l'accent sur la personnalisation et la flexibilité. Le style visuel et audio doit être très professionnel et polyvalent, avec des séquences d'archives diversifiées et un narrateur persuasif et calme. Montrez comment la bibliothèque multimédia complète de HeyGen permet des possibilités créatives infinies, permettant la création de véritables 'vidéos personnalisées' pour tout besoin client.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités.
Produisez rapidement des publicités promotionnelles percutantes en utilisant la vidéo AI pour commercialiser efficacement vos services et produits.
Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour promouvoir vos services et atteindre un public plus large sans effort.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles engageantes ?
Le Créateur de Vidéos Promotionnelles AI de HeyGen simplifie la création de promos marketing de haute qualité. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles, de vidéos d'archives et de fonctionnalités AI comme le texte en vidéo pour générer du contenu captivant pour les réseaux sociaux et diverses plateformes.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour ma vidéo promotionnelle avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez facilement personnaliser vos vidéos promotionnelles en utilisant des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Notre plateforme prend également en charge l'ajout de vos propres médias, de texte animé, et la génération de voix off et de sous-titres pour créer de véritables vidéos personnalisées.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités alimentées par l'IA pour la création de vidéos promotionnelles de service ?
Oui, HeyGen est un Créateur de Vidéos Promotionnelles AI avancé qui intègre des avatars AI et des capacités de texte en vidéo pour transformer des scripts en vidéos promotionnelles de service dynamiques. Cela exploite des fonctionnalités AI de pointe pour une génération de vidéos efficace.
Est-il simple de créer des promos marketing avec HeyGen ?
HeyGen offre un éditeur intuitif par glisser-déposer et une interface conviviale conçue pour rendre la création de promos marketing professionnelles simple. Vous pouvez facilement ajouter des vidéos d'archives, générer des sous-titres et exporter en résolution vidéo HD 1080p.