Créez une vidéo de présentation de service convaincante de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing cherchant à simplifier leur processus de création de contenu. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant du texte et des graphiques animés, tandis que l'audio présente une narration claire et articulée générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, expliquant la facilité de création de vidéos explicatives pour leurs produits.

Générer une Vidéo