Créez une vidéo de bienvenue convaincante d'une minute pour les nouvelles recrues, conçue pour simplifier le processus d'intégration. Cette vidéo doit présenter un avatar AI engageant délivrant les valeurs clés de l'entreprise et les instructions initiales dans un ton amical et professionnel, complété par des visuels clairs de l'environnement de bureau. Assurez-vous que le contenu inclut des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, en faisant une excellente ressource d'intégration des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle technique complète de 90 secondes pour guider les employés existants à travers une nouvelle mise à jour logicielle. La vidéo doit adopter une approche précise, étape par étape, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer une voix off claire et des instructions textuelles à l'écran, garantissant que chaque détail est parfaitement articulé pour des vidéos de formation efficaces.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo inspirante de 2 minutes axée sur le renforcement d'une forte culture d'orientation vers le service au sein de l'entreprise, parfaite pour tout créateur de vidéos d'intégration. Ciblez cette vidéo à tous les employés, en montrant l'importance du service client à travers des scénarios relatables et des visuels dynamiques. Utilisez des modèles et des scènes pour créer un récit visuellement riche et engageant, enrichi par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour renforcer l'image de marque de l'entreprise et créer des vidéos véritablement captivantes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'instruction succincte de 45 secondes pour tout le personnel concernant les récentes mises à jour de la politique, assurant une rétention immédiate des connaissances. Cette pièce de vidéos d'instruction doit être directe et claire, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect. Incorporez des sous-titres pour garantir l'accessibilité dans tous les environnements de visionnage et aider à transmettre rapidement des informations complexes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Orientation de Service

Créez facilement des vidéos d'intégration et de formation engageantes pour les nouvelles recrues avec des outils alimentés par l'AI, assurant une expérience de bienvenue cohérente et professionnelle.

Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles et de scènes personnalisables pour rapidement mettre en place votre vidéo d'orientation de service.
Step 2
Ajoutez Votre Contenu avec des Avatars AI
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI qui peuvent délivrer votre message de manière naturelle et professionnelle, simplifiant le processus d'intégration des employés.
Step 3
Appliquez Votre Image de Marque
Intégrez les contrôles de marque de votre entreprise comme les logos et les couleurs pour vous assurer que votre vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois perfectionnée, exportez facilement votre vidéo d'orientation de service de haute qualité avec diverses options de redimensionnement de rapport d'aspect, prête pour vos nouvelles recrues.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Bienvenue et de Culture Personnalisées

Générez des vidéos de bienvenue chaleureuses et personnalisées et des aperçus convaincants de la culture d'entreprise pour les nouveaux employés, favorisant un sentiment d'appartenance dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation engageantes avec l'AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos engageantes pour la formation ou les tutoriels techniques sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs. Cela simplifie le processus de production vidéo pour créer des vidéos d'instruction efficaces.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos d'intégration ?

Absolument. HeyGen offre des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans toutes vos vidéos d'intégration. Cela garantit des expériences cohérentes et renforce votre culture d'entreprise pour les nouvelles recrues.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'expérience d'apprentissage dans le contenu d'instruction ?

HeyGen améliore les expériences d'apprentissage grâce à la génération de voix off intégrée et aux sous-titres automatiques, rendant vos vidéos d'instruction accessibles et faciles à comprendre. Ces fonctionnalités aident à simplifier les informations complexes, améliorant la rétention des connaissances pour les spectateurs.

Quelle est la convivialité de l'éditeur vidéo de HeyGen pour créer des vidéos d'orientation professionnelles ?

L'éditeur vidéo intuitif de HeyGen propose une fonctionnalité de glisser-déposer et une large sélection de modèles personnalisables, le rendant incroyablement convivial pour créer des vidéos professionnelles. Cela simplifie l'ensemble du processus, aidant les équipes à rationaliser le processus d'intégration et d'autres besoins vidéo efficacement.

