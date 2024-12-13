Le Générateur de Vidéos Explicatives pour les Opérations de Service AI

Simplifiez les opérations de service complexes. Générez instantanément des vidéos explicatives professionnelles en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script.

Comment pouvons-nous simplifier les opérations de service complexes pour nos nouvelles recrues ? Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes utilisant des visuels vibrants et une voix off amicale et claire, en exploitant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour rendre la formation des employés à la fois engageante et efficace.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de produit de 45 secondes destinée aux clients potentiels, mettant en avant les principaux avantages de notre dernière fonctionnalité avec un style visuel élégant et professionnel et une musique dynamique. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement un récit convaincant qui souligne comment notre créateur de vidéos AI simplifie leurs tâches quotidiennes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne de 30 secondes pour les membres de l'équipe existants, détaillant une nouvelle procédure opérationnelle avec un style visuel rapide et inspirant. Cette vidéo doit comporter un son net et utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour une clarté maximale, garantissant que tout le monde comprend la mise à jour et favorise un apprentissage simplifié.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 90 secondes alimentée par l'AI pour les responsables marketing, illustrant les capacités de 'Génération de Vidéo de Bout en Bout' de notre plateforme avec une esthétique de vidéo tableau blanc moderne et épurée. La vidéo doit employer une voix off AI informative et incorporer les avatars AI de HeyGen pour guider les spectateurs à travers le processus, stimulant les conversions de prospects.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives pour les Opérations de Service

Transformez rapidement des flux de travail opérationnels complexes en vidéos explicatives claires et engageantes avec une création pilotée par l'AI, ne nécessitant aucune expérience en montage.

1
Step 1
Créez Votre Script Explicatif
Collez votre contenu ou script d'opérations de service pour générer automatiquement la base de votre vidéo explicative alimentée par l'AI en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Choisissez parmi une riche bibliothèque de modèles personnalisables et d'avatars AI pour articuler visuellement vos processus d'opérations de service, améliorant la clarté et l'engagement.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre vidéo avec une génération avancée de voix off, fournissant une narration claire et engageante pour vos opérations de service complexes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement et des exports au format d'aspect, garantissant qu'elle est parfaitement formatée et prête pour la distribution sur tous vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Opérations de Service Complexes

Transformez des procédures de service complexes en vidéos explicatives faciles à comprendre, améliorant la clarté et réduisant la confusion pour toutes les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives visuellement attrayantes ?

Le puissant créateur de vidéos AI de HeyGen, combiné à une vaste bibliothèque de modèles personnalisables et une interface glisser-déposer conviviale, permet à quiconque de produire des vidéos explicatives animées professionnelles sans expérience préalable en montage. Cela simplifie le processus créatif, transformant des idées complexes en histoires visuelles captivantes.

HeyGen peut-il aider à garantir l'identité cohérente de ma marque dans toutes les vidéos explicatives ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer sans effort le logo de votre entreprise, des couleurs et des polices personnalisées dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos explicatives alimentées par l'AI s'alignent parfaitement avec vos actifs de marque et vos directives visuelles.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour donner vie aux vidéos explicatives animées ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés et diverses options de scènes pour améliorer vos vidéos explicatives animées. Vous pouvez également utiliser des voix off AI et la narration texte-en-vidéo, ajoutant une couche dynamique et engageante pour simplifier efficacement les processus complexes.

Comment HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos explicatives efficaces pour les opérations de service ?

HeyGen agit comme une plateforme de Génération de Vidéo de Bout en Bout, rationalisant la création de vidéos explicatives pour les opérations de service du script au produit final. Avec des modèles personnalisables et une création vidéo pilotée par l'AI, vous pouvez facilement développer du contenu professionnel pour simplifier les processus complexes pour la formation ou le support client.

