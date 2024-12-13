Créateur de Vidéos d'Intégration de Service : Engagez et Fidélisez les Utilisateurs

Créez des expériences d'intégration personnalisées pour les employés et les clients en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une création de contenu sans effort.

Découvrez comment simplifier le processus d'intégration des nouveaux employés avec une vidéo professionnelle d'une minute. Conçue pour les responsables RH et les coordinateurs de formation, cette vidéo doit présenter un style visuel net et corporatif avec une bande sonore dynamique et encourageante. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement des séquences de bienvenue captivantes et des aperçus des politiques, garantissant un début cohérent et engageant pour chaque employé.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux spécialistes de la formation et du développement et aux responsables des opérations, démontrant comment standardiser efficacement la documentation des processus à l'aide de la vidéo. Le style visuel doit être épuré et schématique, complété par une génération de voix off claire et autoritaire. Expliquez les flux de travail complexes étape par étape, en veillant à inclure des sous-titres précis pour l'accessibilité et la clarté, garantissant que chaque membre de l'équipe reçoit des vidéos de formation cohérentes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les chefs de produit et les équipes de support technique, mettant en avant les fonctionnalités principales d'un service. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec des segments d'enregistrement d'écran fluides et un audio explicatif et confiant. Exploitez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des narrations précises qui mettent en valeur les caractéristiques et les avantages clés, améliorant ainsi la clarté pour les nouveaux utilisateurs.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de bienvenue et informative de 2 minutes pour les chefs d'équipe mondiaux et les départements RH internationaux, axée sur l'intégration vidéo personnalisée pour des équipes diversifiées. Le style visuel doit être lumineux et inclusif, avec une bande sonore amicale et multilingue. Expliquez les avantages du contenu de formation multilingue et démontrez comment le redimensionnement et les exportations d'aspect de HeyGen garantissent que vos vidéos de bienvenue personnalisées sont parfaites sur n'importe quel appareil, permettant aux employés du monde entier de se sentir véritablement connectés dès le premier jour.
Copiez le prompt
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration de Service

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et informatives pour accueillir de nouveaux utilisateurs ou employés et simplifier leur parcours avec une plateforme facile à utiliser.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles personnalisables conçus pour différents scénarios d'intégration pour démarrer rapidement votre projet vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Améliorez votre vidéo en ajoutant des scripts pour la narration IA, en téléchargeant vos propres voix off ou en incorporant des enregistrements d'écran.
3
Step 3
Personnalisez l'Image de Marque
Appliquez les couleurs et le logo de votre marque, et intégrez des sous-titres pour assurer un aspect cohérent et professionnel à vos vidéos.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez facilement votre vidéo d'intégration terminée dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Clips de Bienvenue et d'Instruction Engagés

.

Générez rapidement des clips vidéo captivants et courts pour accueillir les nouveaux employés ou expliquer les étapes clés du service, rendant l'intégration plus dynamique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration de service ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration de service engageantes grâce à l'automatisation alimentée par l'IA. Les utilisateurs peuvent facilement générer des vidéos professionnelles à partir de scripts textuels avec des avatars IA et les personnaliser avec une large gamme de modèles, ce qui en fait une plateforme facile à utiliser pour une intégration efficace des employés.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos d'intégration des employés ?

Oui, HeyGen permet des expériences d'intégration vidéo personnalisées grâce à ses avatars IA et ses voix off IA sophistiquées. Vous pouvez créer des vidéos dynamiques et engageantes qui résonnent personnellement avec les nouveaux employés, favorisant une introduction accueillante et efficace à votre entreprise.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que l'automatisation alimentée par l'IA pour la génération de vidéos, des voix off IA avancées et la génération automatique de sous-titres. Ces capacités simplifient le processus de production vidéo, permettant des mises à jour rapides et une gestion efficace du contenu dans un flux de travail intelligent.

Comment les entreprises peuvent-elles assurer la cohérence de leur marque dans leur contenu d'intégration avec HeyGen ?

Avec HeyGen, les entreprises peuvent maintenir une forte cohérence de marque dans toutes leurs vidéos d'intégration en utilisant des modèles personnalisables et des contrôles de marque complets pour les logos et les couleurs. Cela permet de standardiser le processus d'intégration et de faire évoluer facilement la production de contenu tout en préservant l'identité de votre marque.

