Créateur de Vidéo d'Introduction de Service : Créez des Ouvertures Engagantes Facilement

Élevez instantanément votre marque de service avec des intros animées en utilisant des modèles et scènes personnalisables.

Imaginez une vidéo d'introduction de service de 15 secondes, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les freelances, mettant en avant leurs offres uniques avec une esthétique professionnelle et épurée, accompagnée d'une musique de fond énergique. Cette vidéo devrait exploiter les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen pour personnaliser rapidement une introduction captivante qui communique instantanément la valeur et l'expertise, attirant l'attention des clients dès le premier cadre.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une introduction animée vibrante de 10 secondes, adaptée aux créateurs de contenu YouTube, des chaînes de jeux aux vloggers quotidiens, avec des graphismes dynamiques, des animations de texte modernes et une musique entraînante et accrocheuse. Utilisez le 'Support de bibliothèque/média' de HeyGen pour sélectionner des visuels accrocheurs qui établissent l'identité de marque de votre chaîne, garantissant une ouverture mémorable et énergique pour chaque vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez une production de Créateur d'Intro Vidéo élégante de 20 secondes pour les équipes marketing et les gestionnaires de marque, en vous concentrant sur une animation de logo sophistiquée qui incarne l'esprit de l'entreprise, sur fond de musique inspirante. Cette pièce de style corporate pourrait présenter un 'avatar AI' de HeyGen, délivrant une brève déclaration de marque percutante, renforçant ainsi la présence professionnelle et la mémorisation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'introduction en ligne engageante de 30 secondes pour les éducateurs et les créateurs de cours en ligne, présentant un accueil amical et clair avec des visuels simples et élégants et une musique de fond apaisante. Implémentez les 'Sous-titres/légendes' de HeyGen pour garantir l'accessibilité à tous les apprenants, introduisant efficacement les objectifs du cours ou les sujets des modules de manière invitante et informative.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo d'Introduction de Service

Créez facilement des vidéos d'introduction professionnelles et accrocheuses pour votre service avec des outils intuitifs et des modèles personnalisables, sans expérience préalable en montage vidéo requise.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle d'Introduction
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles d'introduction conçus professionnellement, adaptés à divers services et styles.
2
Step 2
Personnalisez Votre Marque
Personnalisez votre introduction en ajoutant votre logo de marque unique et en ajustant les couleurs, les polices et le texte pour s'aligner parfaitement avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec du contenu dynamique de notre bibliothèque multimédia complète, y compris des séquences d'archives, de la musique et des voix off, pour capter l'attention.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois terminé, exportez votre vidéo d'introduction de haute qualité dans la résolution et le format souhaités, prête à être utilisée immédiatement sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Intros de Vidéos de Formation

.

Développez des séquences d'introduction dynamiques pour les modules de formation et le contenu éducatif, améliorant considérablement l'engagement et la rétention des apprenants pour vos services.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo d'introduction engageante ?

Le créateur d'intro en ligne de HeyGen utilise des outils alimentés par l'IA et une large gamme de modèles personnalisables pour vous aider à créer rapidement des intros animées professionnelles. Vous pouvez facilement concevoir des vidéos d'introduction captivantes qui attirent l'attention.

Puis-je personnaliser mes vidéos d'introduction avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos d'introduction en téléchargeant facilement votre logo de marque et en incorporant des animations de logo uniques. Cela garantit que vos vidéos d'introduction sont parfaitement alignées avec l'identité de votre marque.

Quel type de vidéos d'introduction puis-je créer avec HeyGen pour YouTube ?

HeyGen est un excellent créateur d'intro pour YouTube, vous permettant de produire une variété de vidéos d'introduction pour votre chaîne. Que vous ayez besoin d'intros dynamiques pour une série ou d'une introduction de marque cohérente, nos outils de création vidéo facilitent la réalisation d'animations professionnelles.

HeyGen propose-t-il des animations professionnelles de texte et de logo pour les intros ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes pour des animations professionnelles, y compris des intros de texte dynamiques et des révélations de logo impressionnantes. Notre plateforme vous permet de créer des intros animées de haute qualité qui élèvent votre contenu vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo