Générateur de Vidéos Explicatives de Service pour Créer des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez sans effort des vidéos explicatives animées époustouflantes en quelques minutes grâce à nos capacités avancées de transformation de texte en vidéo à partir de scripts.

496/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative de produit élégante de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing, montrant comment le générateur de vidéos explicatives AI de HeyGen révolutionne la création de vidéos marketing à fort impact. La vidéo devrait comporter des transitions dynamiques et du texte à l'écran, avec un avatar AI professionnel présentant avec assurance les caractéristiques clés et démontrant le flux de travail intuitif de la plateforme.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes pour les startups lançant de nouvelles technologies, en se concentrant sur la rapidité avec laquelle elles peuvent créer des vidéos explicatives qui captivent vraiment. L'esthétique visuelle devrait être rapide et énergique, utilisant des graphismes animés percutants pour mettre en avant les caractéristiques du produit, propulsée par la capacité efficace de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir de scripts pour transformer instantanément les idées en visuels époustouflants.
Exemple de Prompt 3
Comment un éducateur ou un formateur pourrait-il utiliser une vidéo explicative de 50 secondes pour simplifier des sujets complexes pour son public ? La vidéo devrait adopter un style visuel clair et éducatif, exploitant efficacement les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour structurer le contenu, rendant l'information complexe digeste grâce à des vidéos explicatives professionnelles et assurant l'accessibilité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives de Service

Transformez sans effort vos idées en vidéos explicatives engageantes. Notre générateur alimenté par l'AI simplifie le processus de création, vous aidant à expliquer des services complexes de manière claire et professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script Explicatif
Collez votre texte ou générez du contenu pour construire instantanément un script de vidéo explicative convaincant, en utilisant l'AI pour une création de texte en vidéo efficace.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes et de modèles dynamiques pour représenter visuellement votre service et engager votre audience.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Professionnel
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI au son naturel, disponibles dans une large sélection de langues et d'accents, assurant une communication claire.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative professionnelle et exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête à captiver votre audience sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démontrez la Valeur du Service avec des Témoignages

.

Générez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI mettant en avant des histoires de réussite de clients, expliquant efficacement l'impact réel et les avantages de votre service.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives professionnelles ?

HeyGen vous permet de concevoir des vidéos explicatives animées engageantes en utilisant une large gamme de modèles de vidéos explicatives éditables et d'outils alimentés par l'AI, réduisant considérablement le temps de production. Vous pouvez utiliser des avatars AI et la génération de voix off pour donner vie à votre vision sans effort.

Quels outils avancés alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la génération de vidéos explicatives ?

HeyGen propose des avatars AI de pointe et une création avancée de texte en vidéo à partir de scripts, ainsi que des capacités de génération de voix off réalistes. Ces fonctionnalités permettent une production fluide de vidéos explicatives AI de haute qualité sans expertise technique approfondie.

Puis-je personnaliser les vidéos explicatives de produit pour correspondre à l'identité de ma marque avec HeyGen ?

Absolument, l'éditeur intuitif de HeyGen par glisser-déposer offre des contrôles de marque étendus pour les logos, les couleurs et les polices, garantissant que vos vidéos explicatives de service s'alignent parfaitement avec votre marque. Cela permet une création efficace de vidéos marketing sur mesure.

Est-il facile de commencer avec HeyGen pour réaliser une vidéo explicative ?

Oui, HeyGen simplifie le processus de création de texte en vidéo avec une interface facile à utiliser et une bibliothèque de modèles de vidéos explicatives professionnels éditables. Vous pouvez transformer sans effort vos idées en vidéos explicatives animées convaincantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo