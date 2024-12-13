Créateur de Vidéos de Démonstration de Service : Créez des Démos Engagantes Rapidement

Gagnez du temps et développez votre production vidéo avec des Modèles & scènes prêts à l'emploi pour tout service.

Créez une vidéo technique concise d'une minute à destination des développeurs de logiciels, démontrant les subtilités d'une nouvelle API à l'aide d'un "créateur de vidéos de démonstration logicielle". Le style visuel doit être épuré et centré sur le code, en se concentrant sur des enregistrements d'écran clairs à partir d'un "outil d'enregistrement d'écran" avec des annotations précises. Une voix AI informative et calme, générée via la "génération de voix off" de HeyGen, doit guider les spectateurs à chaque étape, garantissant une compréhension élevée pour un public techniquement averti.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 90 secondes destinée aux chefs de produit, illustrant la puissance des "démos interactives alimentées par l'IA" pour améliorer l'engagement des utilisateurs. L'approche visuelle doit être moderne et dynamique, mettant en vedette l'un des "avatars AI" réalistes de HeyGen expliquant comment exploiter les "analyses" intégrées pour suivre le comportement des utilisateurs et affiner la compréhension du produit. L'audio doit être engageant et clair, adapté à une présentation professionnelle mais innovante.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo didactique de 45 secondes pour les spécialistes du support informatique, présentant un processus de dépannage courant à l'aide d'un "créateur de vidéos de démonstration de service". Le style visuel doit être simple et facile à suivre, en mettant l'accent sur les actions clés à l'écran. Essentiel pour l'accessibilité dans divers environnements, les "sous-titres" de HeyGen doivent automatiquement accompagner la narration claire et concise, générée par un "générateur de sous-titres", garantissant que chaque instruction est transmise avec précision.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo complète de 2 minutes pour les ingénieurs commerciaux, démontrant des "intégrations" complexes entre différentes plateformes via des "enregistrements de démonstration en direct". La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et dynamique, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour passer en douceur entre les différentes interfaces logicielles et flux de données. La narration audio doit être autoritaire et bien rythmée, mettant en avant les avantages techniques et le fonctionnement fluide des systèmes intégrés pour un public B2B.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de démonstration de service

Créez sans effort des vidéos de démonstration de service professionnelles et engageantes qui mettent en valeur vos offres avec clarté et impact, simplifiant vos ventes et votre intégration.

1
Step 1
Créez votre contenu de démonstration
Commencez par sélectionner un modèle vidéo approprié pour établir la structure de base et les scènes initiales de votre vidéo de démonstration de service.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et de l'audio engageants
Améliorez votre démonstration en incorporant des avatars AI, en exploitant les capacités alimentées par l'IA pour créer des présentations dynamiques avec des présentateurs virtuels.
3
Step 3
Personnalisez avec votre branding
Adaptez vos démos de produit interactives en appliquant votre branding personnalisé, y compris les logos et les couleurs de marque, pour assurer une identité visuelle cohérente.
4
Step 4
Exportez et partagez votre démo
Finalisez votre vidéo haute résolution en choisissant le rapport d'aspect approprié, puis exportez-la facilement pour un partage fluide sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Démos Engagantes pour les Réseaux Sociaux

.

Transformez rapidement vos démonstrations de service en clips partageables sur les réseaux sociaux pour étendre votre portée et engager un public en ligne plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de démos interactives alimentées par l'IA ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités sophistiquées de texte à vidéo pour transformer vos scripts en vidéos de démonstration de service dynamiques. Cela permet de générer efficacement des vidéos de démonstration de produit engageantes sans enregistrement manuel, rationalisant ainsi votre processus de création de contenu.

Puis-je personnaliser les éléments visuels et le branding de mes vidéos dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des outils d'édition complets, y compris des options de personnalisation de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente. Vous pouvez également exploiter une large gamme de modèles vidéo et de médias stock, ou télécharger vos propres ressources, pour garantir que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité vidéo et la qualité de sortie ?

HeyGen est équipé d'outils d'édition robustes qui incluent la génération automatique de sous-titres pour une meilleure accessibilité de vos vidéos de démonstration de produit. De plus, vous pouvez utiliser des capacités de redimensionnement de rapport d'aspect et exporter des vidéos haute résolution pour répondre aux besoins de diverses plateformes et affichages.

HeyGen propose-t-il une alternative aux outils traditionnels d'enregistrement d'écran pour créer des démos ?

Oui, HeyGen propose une approche innovante, alimentée par l'IA, pour créer des vidéos de démonstration de produit convaincantes, servant d'alternative puissante aux outils traditionnels d'enregistrement d'écran. Vous pouvez générer des démos professionnelles et cohérentes à grande échelle, éliminant le besoin de sessions d'enregistrement en direct.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo