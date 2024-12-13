Le Générateur Ultime de Démos de Service pour des Démos Interactives

Créez des démos interactives et captivantes sans effort avec la génération de voix off alimentée par l'AI, rendant vos explications de produits claires et engageantes.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes démontrant le processus sans effort de création de démos pour les professionnels du marketing, montrant comment ils peuvent rapidement générer du contenu engageant. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une voix off amicale et claire générée grâce à la capacité de génération de texte et de voix off de HeyGen, soulignant la simplicité de transformer des scripts en vidéos soignées.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo dynamique de 60 secondes destinée aux chefs de produit, illustrant la puissance des démos interactives pour engager les prospects. L'esthétique doit être moderne et vibrante, incorporant les avatars AI de HeyGen pour narrer et personnaliser avec des fonctionnalités AI, rendant l'expérience de la démo unique pour le spectateur.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 90 secondes conçue pour les ingénieurs avant-vente, expliquant comment un générateur de démos de service peut simplifier les explications de produits complexes. L'approche visuelle doit être propre et technique, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et s'appuyant sur sa vaste bibliothèque de médias/stock pour des visuels de haute qualité, garantissant que le contenu soit à la fois clair et professionnel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant la rapidité et l'efficacité de la génération de démos de produits convaincantes. Cette vidéo doit présenter un style visuel lumineux et énergique avec un fort branding personnalisé, démontrant comment le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen assurent un affichage parfait sur toutes les plateformes et utilisent des modèles préconstruits pour un déploiement rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Démos de Service

Générez des démos de service captivantes sans effort, permettant des présentations engageantes et débloquant des insights précieux sur l'audience.

1
Step 1
Créez la Structure de Votre Démo
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles et de scènes pour poser les bases de votre démo de service interactive.
2
Step 2
Ajoutez du Contenu Engagé
Enrichissez votre démo avec des médias riches et tirez parti de la génération de texte et de voix off par AI pour articuler clairement la valeur de votre service.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Assurez la cohérence de la marque à travers vos démos de produits interactives en appliquant des contrôles de branding personnalisés comme les logos et les couleurs.
4
Step 4
Exportez pour des Analyses Perspicaces
Finalisez et exportez votre démo de service interactive pour commencer à suivre les sessions des spectateurs, les abandons et d'autres insights précieux avec des analyses avancées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démos de Succès Client Convaincantes

.

Démontrez la valeur du service en transformant les histoires de succès client en vidéos AI convaincantes qui résonnent avec les prospects.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il le processus créatif pour la création de démos ?

HeyGen améliore considérablement vos capacités créatives pour la création de démos en offrant des démos interactives alimentées par l'AI, la génération de texte et de voix off par AI, et des fonctionnalités de personnalisation robustes. Vous pouvez tirer parti du branding personnalisé et de divers modèles pour créer rapidement des démos de produits engageantes et uniques.

HeyGen peut-il générer des voix off et du texte AI pour des démos interactives ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de texte et de voix off par AI, vous permettant de produire une narration professionnelle directement à partir de votre script. Cette capacité simplifie la création de démos dynamiques et interactives sans avoir besoin de talents vocaux externes.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour les démos de produits avec HeyGen ?

HeyGen offre des options complètes de branding personnalisé, vous permettant d'intégrer votre logo et vos schémas de couleurs spécifiques de manière transparente dans vos démos de produits. Cela garantit que chaque démo maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Comment les modèles de HeyGen simplifient-ils les flux de travail du générateur de démos de service ?

Les divers modèles et contenus d'exemple de HeyGen simplifient considérablement les flux de travail du générateur de démos de service, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des présentations de haute qualité. Ces modèles modulaires rendent la création de démos efficace et garantissent une production cohérente.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo