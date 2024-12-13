Générateur de Vidéos de Formation Serveur : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Générez rapidement des vidéos de formation professionnelles pour les employés et l'intégration avec des avatars AI réalistes, économisant temps et ressources.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de produit de 90 secondes pour les équipes de support technique, présentant les étapes de dépannage d'un problème logiciel courant. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et épuré, complété par une voix calme et rassurante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour structurer le tutoriel efficacement et ajoutez de la clarté avec des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de mise à jour rapide de 45 secondes pour les équipes de développement, annonçant le déploiement d'un nouveau point de terminaison API. Le style visuel doit être moderne avec des graphiques dynamiques, mettant en vedette une voix énergique qui transmet l'urgence et l'excitation. Transformez un script technique directement en vidéo en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, puis optimisez son affichage sur diverses plateformes avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation approfondie de 2 minutes pour le personnel informatique senior, détaillant une procédure complexe de récupération de système pour la maintenance des serveurs. Cette vidéo, générée efficacement à l'aide d'une approche de générateur de vidéo AI, nécessite un style visuel détaillé et expert, accompagné d'une voix sophistiquée et autoritaire. Incorporez des diagrammes techniques pertinents et des aides visuelles de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, améliorés par des avatars AI professionnels pour guider les spectateurs à travers chaque étape critique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation Serveur

Transformez sans effort votre contenu de formation serveur en vidéos professionnelles et engageantes avec AI, simplifiant l'apprentissage pour votre équipe.

1
Step 1
Collez Votre Script de Formation
Saisissez vos matériaux de formation existants ou un nouveau script directement. Notre plateforme utilise la technologie `Texte-à-vidéo à partir de script` pour transformer vos mots en une base vidéo dynamique, simplifiant la création de contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Scène
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'`avatars AI` pour être votre présentateur virtuel. Ensuite, choisissez des `modèles de vidéos` appropriés ou concevez des scènes personnalisées pour soutenir visuellement votre contenu de formation serveur et maintenir votre audience engagée.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Améliorez vos `vidéos de formation` en incorporant des images, vidéos et éléments de marque pertinents de notre bibliothèque de médias. Générez une `génération de voix off` naturelle qui se synchronise parfaitement avec votre script, donnant vie à vos leçons.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
D'un simple clic, votre `générateur de vidéos de formation serveur` traite toutes les entrées. Ajoutez automatiquement des `sous-titres/captions` pour l'accessibilité, puis exportez votre vidéo de formation de haute qualité dans le format d'aspect de votre choix, prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Démystifiez les Concepts Techniques de Serveur

Transformez les configurations et procédures de serveur complexes en contenu vidéo clair et digeste, rendant la formation technique accessible et engageante pour tous les niveaux de compétence.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos de formation de qualité professionnelle avec des avatars AI réalistes. Cette puissante capacité de texte-à-vidéo réduit considérablement le temps de production et les ressources nécessaires pour créer du contenu engageant.

HeyGen peut-il s'intégrer aux plateformes de formation ou flux de travail existants ?

Absolument. En tant que logiciel de vidéo de formation robuste, HeyGen offre des capacités d'intégration API, permettant une incorporation transparente dans vos systèmes et flux de travail existants. Cela permet une génération automatique de vidéos, y compris des sous-titres AI et des voix off, pour divers besoins de formation sans intervention manuelle.

Quels types de contenu de formation puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de produire une large gamme de vidéos de formation, des générateurs de vidéos de formation serveur complets aux explications de produits dynamiques et aux matériaux d'intégration des employés. Avec des modèles de vidéos personnalisables et des options d'enregistrement d'écran, HeyGen offre la flexibilité de personnaliser le contenu pour tout objectif d'apprentissage.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos générées ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque grâce à des contrôles de marque étendus, y compris la personnalisation du logo et des couleurs. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos et tirer parti de fonctionnalités avancées comme la synchronisation labiale pour un rendu poli et professionnel qui renforce votre image d'entreprise.

