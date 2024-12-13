Créateur de Vidéos Éducatives SEO pour un Meilleur Classement

Produisez des vidéos éducatives engageantes et optimisées pour le SEO plus rapidement. Notre AI transforme vos scripts directement en contenu captivant avec le Text-to-video à partir de script.

480/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez comment les équipes marketing peuvent améliorer considérablement leur stratégie de SEO vidéo en produisant des vidéos de formation de haute qualité de 60 secondes. Ciblant les professionnels du marketing et les formateurs d'entreprise, ces vidéos adopteront un style visuel et audio informatif, épuré et corporatif, utilisant la génération de voix off professionnelle et des sous-titres/captions précis pour garantir un impact et une accessibilité maximaux.
Exemple de Prompt 2
Êtes-vous un créateur de contenu cherchant à produire des vidéos dynamiques de 30 secondes pour les réseaux sociaux qui se démarquent vraiment ? Pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les passionnés de création de contenu créatif, cette vidéo doit être visuellement riche, dynamique et moderne, avec une musique de fond énergique, assemblée sans effort en utilisant les Templates & scènes étendus de HeyGen et le support diversifié de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Donnez aux éducateurs en ligne les moyens de développer des vidéos éducatives AI convaincantes de 50 secondes adaptées à diverses plateformes. Destinée aux développeurs de contenu e-learning, cette vidéo mettra en avant un design visuel convivial et accessible avec un accent sur la clarté et l'utilité multiplateforme, facilement réalisable grâce à un redimensionnement précis des ratios d'aspect et des exports pour distribuer leur contenu de créateur de vidéos éducatives largement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives SEO

Produisez sans effort des vidéos éducatives de haut rang qui informent et engagent votre audience, en utilisant des outils alimentés par l'AI pour une visibilité maximale.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo Optimisé pour le SEO
Commencez par rédiger un script vidéo captivant, en incorporant des mots-clés pertinents pour votre contenu éducatif. Utilisez notre capacité de Text-to-video à partir de script pour poser les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Générez
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Générez votre vidéo éducative en transformant votre script en visuels engageants avec l'avatar AI sélectionné.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Amis du SEO
Améliorez la visibilité et l'accessibilité de votre vidéo sur les moteurs de recherche en ajoutant facilement des sous-titres/captions automatiques. Ces sous-titres AI aident les spectateurs et les moteurs de recherche à mieux comprendre votre contenu.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Optimisée
Préparez votre vidéo éducative pour diverses plateformes en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exports. Partagez votre contenu finalisé sur les canaux pertinents pour un marketing vidéo efficace et une croissance de l'audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo AI

.

Développez rapidement des publicités vidéo performantes avec l'AI pour promouvoir efficacement le contenu éducatif et améliorer la découvrabilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos éducatives SEO ?

HeyGen est un créateur avancé de vidéos éducatives SEO qui simplifie la création de contenu. Utilisez des avatars AI, le Text-to-video à partir de script, et des sous-titres automatiques pour produire des vidéos éducatives engageantes et de haute qualité conçues pour une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche.

Quels types de vidéos professionnelles les utilisateurs peuvent-ils créer avec l'AI de HeyGen ?

Avec les puissants outils vidéo AI de HeyGen, les utilisateurs peuvent générer une gamme diversifiée de contenus professionnels, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos de formation complètes, des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux, et des vidéos éducatives AI convaincantes. Profitez d'une riche bibliothèque de modèles vidéo et de la synthèse vocale AI pour donner vie à vos idées rapidement.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour simplifier la production vidéo ?

HeyGen fournit des capacités AI robustes pour simplifier votre processus de création vidéo, y compris des avatars AI réalistes, une conversion fluide de texte en vidéo à partir de script, et une génération avancée de voix off. Ces outils réduisent considérablement le temps de production, rendant le montage vidéo complexe accessible à tous.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour maintenir la cohérence de la marque et optimiser la sortie vidéo ?

Absolument, HeyGen assure la cohérence de la marque avec des contrôles de branding dédiés pour les logos et les couleurs. De plus, la plateforme prend en charge divers redimensionnements de ratios d'aspect et options d'exportation, vous aidant à optimiser vos vidéos pour différentes plateformes et à maximiser vos efforts de SEO vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo