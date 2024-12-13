Créateur de Vidéos de Séminaire : Créez des Vidéos de Formation Engagantes

Produisez du contenu de séminaire captivant sans être devant la caméra. Notre plateforme alimentée par l'AI vous permet de créer des vidéos époustouflantes avec des avatars AI réalistes.

Exemple de Prompt 1
Créez une démonstration produit dynamique de 45 secondes pour des clients potentiels, mettant en avant les capacités de HeyGen à travers un avatar AI engageant qui guide les spectateurs à travers une fonctionnalité clé. La vidéo devrait avoir un style visuel dynamique avec des médias vibrants de la bibliothèque multimédia et un ton audio amical et encourageant, soulignant comment la création vidéo alimentée par l'AI simplifie les explications complexes.
Exemple de Prompt 2
Développez un montage de séminaire de 2 minutes pour les participants et les parties prenantes, incorporant des visuels professionnels et une voix off narrative sophistiquée. Cette pièce de création vidéo de séminaire devrait combiner des moments clés des intervenants avec des graphiques explicatifs, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour obtenir une esthétique d'entreprise fluide, puis exportée dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo interne simple de 30 secondes 'comment faire' pour les employés apprenant un nouveau processus RH, adoptant une approche visuelle simple et directe avec des sous-titres et une voix off informative. Ce guide rapide de création vidéo devrait être facile à suivre, se concentrant sur les étapes essentielles pour créer des vidéos de formation, assurant l'accessibilité et la clarté à travers l'organisation.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Séminaire

Transformez sans effort votre contenu de séminaire en vidéos professionnelles et engageantes en seulement quatre étapes simples, atteignant un public plus large avec clarté.

1
Step 1
Créez Votre Base avec un Script ou un Modèle
Commencez par exploiter la puissance du texte-à-vidéo. Écrivez ou collez votre script de séminaire, et la plateforme vous aidera à visualiser votre contenu, ou démarrez votre projet avec un modèle préconçu.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Donnez vie à votre séminaire avec des avatars AI réalistes. Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars pour présenter votre contenu, ajoutant un élément visuel professionnel et dynamique à votre présentation vidéo.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque et Peaufinez
Assurez-vous que votre vidéo de séminaire reflète votre marque avec des contrôles de marque complets. Incorporez votre logo, vos couleurs spécifiques et vos polices pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle tout au long de votre production.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre vidéo de séminaire en sélectionnant votre format d'aspect et vos paramètres de qualité souhaités. Une fois perfectionnée, exportez facilement votre création, prête à être partagée avec votre public sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Complexes

Transformez des sujets complexes en présentations vidéo claires et engageantes pour des séminaires éducatifs et des formations efficaces.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts. Ce processus simplifié sur notre plateforme de création vidéo réduit considérablement le temps et l'effort de production pour tout créateur de vidéos.

HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de formation engageantes ?

Oui, HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles et un éditeur par glisser-déposer, facilitant la production de vidéos de formation de haute qualité ou de contenu vidéo de séminaire. Vous pouvez personnaliser efficacement les scènes et incorporer votre image de marque pour une présentation vidéo soignée.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen propose-t-il pour la personnalisation et la diffusion de vidéos ?

HeyGen offre des options de personnalisation robustes, y compris des contrôles de marque, l'intégration de la bibliothèque multimédia et un redimensionnement précis des formats d'aspect pour diverses plateformes. De plus, il génère automatiquement des voix off et des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos vidéos animées.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour la création de voix off et de vidéos ?

HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés pour prendre en charge la génération de voix off dans de nombreuses langues, rendant votre création vidéo accessible à un public mondial. Cette capacité est cruciale pour tout outil d'animation vidéo visant un engagement large et un contenu diversifié.

