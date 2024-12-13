Créateur de vidéos publicitaires SEM pour des publicités vidéo performantes
Boostez les résultats de votre campagne publicitaire et réduisez les coûts vidéo en exploitant la puissante fonctionnalité Texte-en-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les marques de commerce électronique, démontrant comment transformer des concepts vidéo UGC bruts en publicités sociales convaincantes. Le style visuel énergique, combiné à une musique tendance, mettra en avant le processus fluide d'utilisation de la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour créer des récits engageants.
Réalisez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux agences de marketing et aux chefs de produit, illustrant comment produire efficacement des publicités vidéo témoignages puissantes. Le style visuel soigné, avec un éclairage chaleureux et une musique de fond inspirante, souligne l'utilisation des divers Modèles & scènes de HeyGen pour adapter et personnaliser rapidement les modèles vidéo pour un impact maximal.
Produisez une vidéo directe et concise de 30 secondes pour les startups et les équipes de marketing allégées, expliquant comment utiliser un créateur de vidéos publicitaires SEM pour réduire considérablement les coûts vidéo. Le style visuel minimaliste et la génération de voix off autoritaire communiqueront clairement l'efficacité de HeyGen dans la création de publicités professionnelles sans les dépenses traditionnelles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités vidéo AI performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes pour vos campagnes SEM, maximisant la portée et la conversion avec AI.
Publicités vidéo engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des publicités vidéo captivantes adaptées aux plateformes sociales, augmentant l'engagement et le succès des campagnes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo AI ?
HeyGen simplifie la création de publicités vidéo AI en offrant un puissant créateur de vidéos publicitaires AI où vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et transformer votre texte en vidéo engageante. Cela permet aux marques de générer efficacement des ressources de haute qualité pour leurs campagnes.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer rapidement des publicités vidéo ?
HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer combiné à une riche bibliothèque de modèles vidéo pour accélérer votre flux de travail. Vous pouvez facilement produire des publicités vidéo efficaces pour diverses plateformes, assurant une expérience de génération vidéo de bout en bout.
HeyGen peut-il créer du contenu vidéo témoignage et UGC pour les publicités ?
Oui, HeyGen est tout à fait capable de créer des publicités vidéo témoignages dynamiques et du contenu vidéo UGC authentique. Sa plateforme polyvalente vous aide à produire des publicités sociales convaincantes qui résonnent avec votre audience.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées comme les avatars AI et le Texte-en-vidéo pour les publicités ?
Absolument, HeyGen exploite des avatars AI de pointe et une technologie Texte-en-vidéo sophistiquée pour donner vie à vos scripts. Cela garantit que la création de publicités vidéo AI percutantes est à la fois accessible et efficace, renforçant votre moteur créatif.