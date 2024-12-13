Construisez Votre Portail de Formation Vidéo en Libre-Service
Améliorez les résultats en e-learning et proposez des programmes de formation engageants en transformant des scripts en vidéos avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de "90 secondes" pour les formateurs d'entreprise et les concepteurs pédagogiques, illustrant la rapidité avec laquelle des programmes de formation engageants peuvent être développés. Utilisez un style visuel qui mélange des coupes rapides des divers modèles et scènes de HeyGen avec une musique de fond énergique. Démontrez comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen permet une personnalisation complète, rendant la création de contenu efficace et percutante.
Développez une vidéo informative de "120 secondes" destinée aux professionnels de l'apprentissage et du développement et aux responsables RH, démontrant la valeur d'une plateforme de formation vidéo complète. Employez un style visuel riche avec des graphiques basés sur des données et une narration claire et professionnelle. Expliquez comment le contenu peut être facilement généré à partir de texte en vidéo pour un message cohérent, et comment les sous-titres/captions de HeyGen assurent l'accessibilité, améliorant l'expérience utilisateur globale.
Produisez une vidéo promotionnelle élégante de "45 secondes" pour les responsables informatiques et les cadres L&D évaluant de nouvelles solutions de système de gestion de l'apprentissage (LMS). Le style visuel doit être moderne et efficace, démontrant des flux de travail fluides avec une narration confiante. Mettez en avant comment le redimensionnement et les exportations au format d'HeyGen garantissent que les vidéos sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes, et comment les améliorations AI simplifient la création de contenu pour une intégration facile dans n'importe quel LMS.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez l'Offre de Cours et la Portée Mondiale.
HeyGen permet la création rapide de cours diversifiés, aidant votre portail de formation vidéo en libre-service à étendre le contenu et à atteindre un public mondial plus large.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter significativement l'engagement des apprenants et améliorer la rétention des connaissances dans tous vos programmes de formation au sein du portail.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il les résultats en e-learning pour les programmes de formation ?
HeyGen sert de plateforme de formation vidéo puissante, exploitant les avatars AI et les capacités de texte en vidéo pour créer un contenu vidéo éducatif engageant, ce qui améliore considérablement les résultats en e-learning pour divers programmes de formation.
HeyGen peut-il être utilisé comme un portail de formation vidéo en libre-service pour les employés ?
Absolument, HeyGen permet aux organisations de créer un portail de formation vidéo en libre-service robuste. Avec des outils d'édition intuitifs et des modèles personnalisables, les utilisateurs peuvent facilement créer des cours en ligne et gérer efficacement leurs programmes de formation.
Quelles améliorations AI HeyGen offre-t-il pour un contenu de formation personnalisable ?
HeyGen propose des améliorations AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et la génération de voix off, pour créer un contenu vidéo éducatif hautement personnalisé. Les utilisateurs peuvent également utiliser les contrôles de marque pour aligner les vidéos avec l'identité de leur organisation, assurant une expérience utilisateur cohérente.
HeyGen est-il compatible avec les plateformes de système de gestion de l'apprentissage (LMS) existantes ?
HeyGen est conçu pour s'intégrer facilement avec divers systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), permettant un déploiement et une gestion aisés de votre contenu de formation vidéo. Cela assure un processus simplifié pour créer et distribuer du contenu vidéo éducatif engageant à travers votre organisation.