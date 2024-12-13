Construisez Votre Portail de Formation Vidéo en Libre-Service

Améliorez les résultats en e-learning et proposez des programmes de formation engageants en transformant des scripts en vidéos avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de "90 secondes" pour les formateurs d'entreprise et les concepteurs pédagogiques, illustrant la rapidité avec laquelle des programmes de formation engageants peuvent être développés. Utilisez un style visuel qui mélange des coupes rapides des divers modèles et scènes de HeyGen avec une musique de fond énergique. Démontrez comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen permet une personnalisation complète, rendant la création de contenu efficace et percutante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de "120 secondes" destinée aux professionnels de l'apprentissage et du développement et aux responsables RH, démontrant la valeur d'une plateforme de formation vidéo complète. Employez un style visuel riche avec des graphiques basés sur des données et une narration claire et professionnelle. Expliquez comment le contenu peut être facilement généré à partir de texte en vidéo pour un message cohérent, et comment les sous-titres/captions de HeyGen assurent l'accessibilité, améliorant l'expérience utilisateur globale.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle élégante de "45 secondes" pour les responsables informatiques et les cadres L&D évaluant de nouvelles solutions de système de gestion de l'apprentissage (LMS). Le style visuel doit être moderne et efficace, démontrant des flux de travail fluides avec une narration confiante. Mettez en avant comment le redimensionnement et les exportations au format d'HeyGen garantissent que les vidéos sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes, et comment les améliorations AI simplifient la création de contenu pour une intégration facile dans n'importe quel LMS.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Portails de Formation Vidéo en Libre-Service

Rationalisez vos programmes de formation et améliorez les résultats en e-learning avec une plateforme de formation vidéo intuitive.

1
Step 1
Créez des Vidéos de Formation Dynamiques
Générez sans effort des vidéos pédagogiques captivantes à partir de scripts en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte en vidéo, garantissant une qualité constante pour vos programmes de formation.
2
Step 2
Téléchargez et Organisez Votre Contenu
Téléchargez sans difficulté vos nouvelles vidéos sur votre portail de formation vidéo en libre-service. Utilisez le stockage cloud pour organiser et gérer efficacement tout votre contenu e-learning sur une plateforme centrale.
3
Step 3
Appliquez le Branding et l'Interactivité
Exploitez les contrôles de marque pour refléter l'identité de votre organisation. Améliorez l'engagement des apprenants grâce à des options de personnalisation avancées, y compris des fonctionnalités interactives, pour améliorer la rétention des connaissances et l'expérience utilisateur.
4
Step 4
Sélectionnez et Suivez les Progrès d'Apprentissage
Accédez à des analyses puissantes pour suivre les progrès des apprenants et mesurer l'efficacité de votre formation. Sélectionnez des insights clés pour affiner continuellement votre approche et maximiser les résultats en e-learning.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez le Contenu Éducatif Complexe

Transformez des sujets complexes en leçons vidéo facilement compréhensibles, améliorant les résultats en e-learning et la clarté pour tout programme de formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il les résultats en e-learning pour les programmes de formation ?

HeyGen sert de plateforme de formation vidéo puissante, exploitant les avatars AI et les capacités de texte en vidéo pour créer un contenu vidéo éducatif engageant, ce qui améliore considérablement les résultats en e-learning pour divers programmes de formation.

HeyGen peut-il être utilisé comme un portail de formation vidéo en libre-service pour les employés ?

Absolument, HeyGen permet aux organisations de créer un portail de formation vidéo en libre-service robuste. Avec des outils d'édition intuitifs et des modèles personnalisables, les utilisateurs peuvent facilement créer des cours en ligne et gérer efficacement leurs programmes de formation.

Quelles améliorations AI HeyGen offre-t-il pour un contenu de formation personnalisable ?

HeyGen propose des améliorations AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et la génération de voix off, pour créer un contenu vidéo éducatif hautement personnalisé. Les utilisateurs peuvent également utiliser les contrôles de marque pour aligner les vidéos avec l'identité de leur organisation, assurant une expérience utilisateur cohérente.

HeyGen est-il compatible avec les plateformes de système de gestion de l'apprentissage (LMS) existantes ?

HeyGen est conçu pour s'intégrer facilement avec divers systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), permettant un déploiement et une gestion aisés de votre contenu de formation vidéo. Cela assure un processus simplifié pour créer et distribuer du contenu vidéo éducatif engageant à travers votre organisation.

