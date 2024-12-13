Portail de Tutoriels Vidéo Libre-Service Simplifié

Fournissez des réponses instantanées et réduisez les demandes de support en générant rapidement des vidéos tutoriels professionnelles en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.

438/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concentrez-vous sur le développement d'une vidéo d'instruction de 60 secondes, spécifiquement conçue pour les utilisateurs cherchant des solutions rapides aux problèmes courants de produits au sein d'une bibliothèque de tutoriels vidéo complète. Le style visuel doit intégrer des captures d'écran claires et étape par étape et du texte professionnel à l'écran, le tout soutenu par une narration calme et précise. Pour garantir une large accessibilité, implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant ce contenu vidéo crucial facilement compréhensible pour tous.
Exemple de Prompt 2
Il existe un besoin urgent pour une vidéo concise de 30 secondes, ciblant les clients existants qui posent fréquemment des questions, qui les guidera directement vers la section FAQ du bureau de service virtuel. Cette vidéo nécessite un design visuel dynamique, incorporant des animations de texte engageantes et un design sonore net, associé à une voix confiante et rassurante. La capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script sera essentielle pour générer efficacement le dialogue, favorisant ainsi une expérience de libre-service fluide.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation interne de 90 secondes, adaptée aux nouvelles recrues ou aux équipes internes, illustrant clairement comment télécharger et gérer du contenu au sein du portail d'hébergement vidéo de l'entreprise. L'esthétique visuelle doit rester corporative et très informative, en maintenant une image de marque cohérente tout au long, et doit être accompagnée d'une voix off autoritaire mais accessible. Rationalisez le processus de production en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen, garantissant la création de vidéos d'apprentissage percutantes de manière efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Portail de Tutoriels Vidéo Libre-Service

Donnez à votre audience le pouvoir de créer facilement des vidéos tutoriels engageantes. Apprenez à construire rapidement et efficacement un portail vidéo libre-service complet.

1
Step 1
Créez des Vidéos Tutoriels Engagantes
Commencez par générer des vidéos tutoriels professionnelles à partir de vos scripts en utilisant les puissantes capacités de texte en vidéo de HeyGen, rationalisant la production de contenu.
2
Step 2
Personnalisez et Marquez Votre Contenu
Améliorez votre contenu vidéo avec une image de marque personnalisée, y compris des logos et des couleurs, pour maintenir la cohérence et le professionnalisme à travers toutes vos vidéos d'apprentissage dans le portail.
3
Step 3
Optimisez pour une Diffusion Sans Accroc
Préparez vos vidéos pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement de l'aspect ratio et les options d'exportation de HeyGen, garantissant un affichage optimal pour votre solution d'hébergement vidéo.
4
Step 4
Lancez Votre Portail Libre-Service
Alimentez votre Portail Libre-Service avec vos nouvelles vidéos créées, mettant en vedette des avatars AI engageants, permettant aux clients de trouver facilement des réponses et du support à la demande.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Vidéos Explicatives Rapides

.

Créez sans effort des clips vidéo courts et engageants et des FAQ pour votre portail libre-service, fournissant des réponses instantanées et favorisant l'adoption par les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos tutoriels engageantes pour le libre-service ?

HeyGen vous permet de créer facilement des "vidéos tutoriels" engageantes pour votre "Portail Libre-Service" en utilisant des "avatars AI" et des capacités de "texte en vidéo". Vous pouvez rapidement générer des "vidéos d'apprentissage" pour "créer un service" qui guide efficacement vos "clients".

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour construire un portail vidéo complet ?

HeyGen simplifie la production de "contenu vidéo" pour votre "portail vidéo" avec des "modèles & scènes" étendus et des "contrôles de marque". Générez facilement des "vidéos en ligne" avec "sous-titres" et gérez vos ressources via une "bibliothèque multimédia" robuste pour un "hébergement vidéo" efficace.

HeyGen peut-il améliorer la formation des clients et les offres de bureau de service virtuel ?

Absolument. HeyGen peut considérablement améliorer votre "formation client" et votre "bureau de service virtuel" en permettant la création rapide de vidéos "FAQ" et de matériels de "formation". Utilisez "texte en vidéo" et "génération de voix off" avec des "avatars AI" pour offrir un support clair et cohérent.

À quelle vitesse les utilisateurs peuvent-ils commencer à générer du contenu vidéo avec HeyGen ?

Commencer avec HeyGen pour produire du "contenu vidéo" est incroyablement rapide. Vous pouvez transformer des scripts en productions "vidéo" professionnelles en utilisant "texte en vidéo" et des "modèles" personnalisables, prêts pour diverses plateformes avec "redimensionnement de l'aspect ratio".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo