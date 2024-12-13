Générateur de Vidéos de Formation à la Sécurité pour Créer des Cours Engagés Rapidement
Renforcez votre équipe avec des défenses numériques critiques. Créez des modules de formation percutants et du contenu de conformité en convertissant n'importe quel texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 45 secondes axée sur les simulations de phishing courantes, ciblant tous les employés pour minimiser les erreurs humaines lors de la réception d'e-mails suspects. Le style visuel et audio doit être réaliste et légèrement prudent, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour présenter clairement des exemples d'e-mails, avec des sous-titres/captions forts pour l'accessibilité.
Concevez un module de formation de 90 secondes pour les managers de niveau intermédiaire sur les nouvelles réglementations de conformité. Cette vidéo doit adopter un style visuel autoritaire mais accessible, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une livraison de contenu structurée et en incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer les points clés, assurant une compréhension complète des politiques mises à jour.
Produisez un conseil rapide de 30 secondes sur les meilleures pratiques de mot de passe pour le personnel général. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, utilisant divers avatars AI pour présenter rapidement des informations cruciales, et en considérant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour la distribution à travers divers canaux de communication internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée de la Formation à la Sécurité.
Produisez rapidement une gamme plus large de vidéos de formation à la cybersécurité, atteignant efficacement tous les employés pour une conformité cohérente.
Améliorer l'Engagement de la Formation.
Augmentez la participation des employés et la rétention des connaissances dans les programmes critiques de sensibilisation à la sécurité grâce à un contenu dynamique généré par AI.
Questions Fréquemment Posées
Quels avantages offre HeyGen pour la création de vidéos de formation à la cybersécurité ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer rapidement le texte en modules de formation engageants pour la cybersécurité. Notre générateur de vidéos AI, avec ses avatars AI diversifiés et ses voix AI, réduit considérablement le temps et les coûts de production pour la formation aux défenses numériques cruciales, permettant des mises à jour et des déploiements rapides.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour la formation à la conformité ?
Oui, HeyGen permet une exportation facile de vos vidéos de formation personnalisées dans des formats standard, les rendant hautement compatibles avec diverses plateformes LMS. Cela assure un déploiement fluide du contenu critique de conformité et d'intégration à vos employés, simplifiant vos efforts de formation.
Quelles fonctionnalités techniques offre HeyGen pour prévenir les erreurs humaines dans les protocoles de sécurité ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme la conversion de texte en vidéo et des modèles personnalisables pour créer des vidéos de formation à la sécurité claires et cohérentes. Ces matériaux peuvent démontrer efficacement les meilleures pratiques et simuler des scénarios comme le phishing, renforçant les défenses numériques et atténuant les risques liés aux erreurs humaines.
À quelle vitesse puis-je générer des vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité en utilisant les avatars AI de HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer des vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité professionnelles remarquablement rapidement. Nos avatars AI et notre vaste bibliothèque de modèles permettent une production rapide à partir de scripts, assurant une livraison opportune et cohérente de votre contenu de défenses numériques sans expertise approfondie en production vidéo.