Générateur de Vidéos de Formation à la Sécurité pour Créer des Cours Engagés Rapidement

Renforcez votre équipe avec des défenses numériques critiques. Créez des modules de formation percutants et du contenu de conformité en convertissant n'importe quel texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 45 secondes axée sur les simulations de phishing courantes, ciblant tous les employés pour minimiser les erreurs humaines lors de la réception d'e-mails suspects. Le style visuel et audio doit être réaliste et légèrement prudent, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour présenter clairement des exemples d'e-mails, avec des sous-titres/captions forts pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Concevez un module de formation de 90 secondes pour les managers de niveau intermédiaire sur les nouvelles réglementations de conformité. Cette vidéo doit adopter un style visuel autoritaire mais accessible, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une livraison de contenu structurée et en incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer les points clés, assurant une compréhension complète des politiques mises à jour.
Exemple de Prompt 3
Produisez un conseil rapide de 30 secondes sur les meilleures pratiques de mot de passe pour le personnel général. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, utilisant divers avatars AI pour présenter rapidement des informations cruciales, et en considérant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour la distribution à travers divers canaux de communication internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation à la Sécurité

Créez des vidéos de formation à la cybersécurité engageantes et efficaces sans effort avec l'AI, transformant des sujets complexes en contenu clair et digeste pour renforcer les défenses numériques de votre équipe.

Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de formation à la sécurité. Notre fonctionnalité puissante de conversion de texte en vidéo transforme instantanément votre texte en dialogue parlé, formant le cœur de votre contenu de formation.
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter professionnellement votre formation. Ces présentateurs numériques réalistes assurent une livraison cohérente et un engagement pour votre audience.
Appliquez des Améliorations Visuelles
Améliorez votre vidéo avec des modèles et des scènes professionnels, ajoutant des visuels pertinents et des éléments de marque pour rendre vos modules de formation à la cybersécurité visuellement attrayants et percutants.
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo de formation finale dans le format d'aspect souhaité et exportez-la facilement. Distribuez vos vidéos de formation à la sécurité de haute qualité sur les plateformes pour éduquer efficacement votre équipe.

Démystifier les Concepts de Sécurité Complexes

Transformez des sujets complexes de défense numérique et de conformité en vidéos explicatives claires et faciles à comprendre, réduisant les erreurs humaines.

Questions Fréquemment Posées

Quels avantages offre HeyGen pour la création de vidéos de formation à la cybersécurité ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer rapidement le texte en modules de formation engageants pour la cybersécurité. Notre générateur de vidéos AI, avec ses avatars AI diversifiés et ses voix AI, réduit considérablement le temps et les coûts de production pour la formation aux défenses numériques cruciales, permettant des mises à jour et des déploiements rapides.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour la formation à la conformité ?

Oui, HeyGen permet une exportation facile de vos vidéos de formation personnalisées dans des formats standard, les rendant hautement compatibles avec diverses plateformes LMS. Cela assure un déploiement fluide du contenu critique de conformité et d'intégration à vos employés, simplifiant vos efforts de formation.

Quelles fonctionnalités techniques offre HeyGen pour prévenir les erreurs humaines dans les protocoles de sécurité ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme la conversion de texte en vidéo et des modèles personnalisables pour créer des vidéos de formation à la sécurité claires et cohérentes. Ces matériaux peuvent démontrer efficacement les meilleures pratiques et simuler des scénarios comme le phishing, renforçant les défenses numériques et atténuant les risques liés aux erreurs humaines.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité en utilisant les avatars AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer des vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité professionnelles remarquablement rapidement. Nos avatars AI et notre vaste bibliothèque de modèles permettent une production rapide à partir de scripts, assurant une livraison opportune et cohérente de votre contenu de défenses numériques sans expertise approfondie en production vidéo.

